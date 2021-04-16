Hong Kong'da muhaliflere 2019'da yasa dışı protesto düzenlemekten 8-18 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, muhalif medya patronu Jimmy Lai ve 4 kişi, 2019'da yasa dışı protesto organize etme ve protestoya katılma suçlamasıyla 8 ila 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Muhalif medya patronu Lai'ye 12 ay hapis cezası verilirken, 82 yaşındaki Demokratik Parti Kurucu Başkanı Martin Lee'ye verilen 11 ay hapis cezası, yaşı nedeniyle ertelendi.

Eski milletvekillerinden Leung Kwok-hung'a 18 ay, Lee Cheuk-yan'a 12 ay, Au Nok-hin'e 10 ay ve Cyd Ho'ya 8 ay hapis cezası verildi.

Leung Yiu-chung'a verilen 8 ay, ayrıca avukatlar Margaret Ng ve Albert Ho'ya verilen 12 ay hapis cezası ise ertelendi.

Bu kişiler Ağustos 2019'da yaklaşık 1,7 milyon kişinin katıldığı büyük çaplı bir protesto gösterisini organize etmek ve gösteriye katılmaktan suçlu bulunmuştu.

Hong Kong'daki ulusal güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran 2020'de oy birliğiyle kabul edilen yeni güvenlik yasası, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak 1 Temmuz 2020'de yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Hong Kong Emniyet Biriminden 28 Şubat'ta yapılan açıklamada, 47 kişinin "hükümeti devirmeye yönelik plan yaptıkları" gerekçesiyle tutuklandığı belirtilmişti. Mahkeme, 5 Mart'ta tutuklu muhaliflerden Clarisse Yeung, Lawrence Lau, Hendrick Lui ve Mike Lam'ı, 11 Mart'ta da eski Milletvekili Helena Wong olmak üzere 8 kişiyi kefaletle serbest bırakmıştı.