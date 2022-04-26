Hong Kong'da multimilyoner sayısının 2021'de azaldığı tahmin ediliyor - Son Dakika
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Hong Kong'da multimilyoner sayısının 2021'de azaldığı tahmin ediliyor

26.04.2022 19:41
Hong Kong'da multimilyoner sayısının 2021'de azaldığı tahmin ediliyor

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde multimilyonerlerin sayısının 2021'de önceki yıla göre yüzde 15 azaldığı bildirildi.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde multimilyonerlerin sayısının 2021'de önceki yıla göre yüzde 15 azaldığı bildirildi.

Citibank'ın 21 ila 79 yaşlarındaki 3 bin 736 Hong Kong vatandaşıyla telefonla yaptığı anketin sonuçlarına göre, kentte net varlıkları 10 milyon Hong Kong dolarından (1,27 milyon dolar), nakit varlıkları ise 1 milyon Hong Kong dolarından (130 bin dolar) fazla olan kişi sayısı 2020'de 515 bin iken 2021'de 434 bine düştü.

Nüfusu yaklaşık 7,6 milyon olan şehirde her 13 kişiden birinin multimilyoner olduğu kaydedildi.

Citibank Hong Kong'un Ticari Bankacılık Başkanı Josephine Lee, sayının azalmasının 2021'de Hong Kong Borsası'nda görülen değer kayıpları olduğuna dikkat çekti.

Lee, 20 yıllık eğilime bakıldığında multimilyoner sayısı artıp azalsa da, multimilyonerlerin varlıklarının istikrarlı şekilde arttığını vurguladı.

Asya'nın ve dünyanın en önemli ticaret merkezlerinden olan Hong Kong'da kişi başına milli gelir 2021'de yaklaşık 49 bin dolar olmuştu.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Citibank, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hong Kong'da multimilyoner sayısının 2021'de azaldığı tahmin ediliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hong Kong'da multimilyoner sayısının 2021'de azaldığı tahmin ediliyor - Son Dakika
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