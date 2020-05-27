Hong Kong'da ne oluyor: Çin'in ulusal güvenlik yasa teklifi ne içeriyor, neden yeniden protestolar... - Son Dakika
BBC

Hong Kong'da ne oluyor: Çin'in ulusal güvenlik yasa teklifi ne içeriyor, neden yeniden protestolar...

Çin'in Hong Kong'a yönelik olarak parlamentoya sunduğu yeni ulusal güvenlik yasa teklifi hem Hong Kong'da protestoların yeniden canlanmasına hem de uluslararası alanda tepkilerin artmasına yol açtı.

Çin'in Hong Kong'a yönelik olarak parlamentoya sunduğu yeni ulusal güvenlik yasa teklifi hem Hong Kong'da protestoların yeniden canlanmasına hem de uluslararası alanda tepkilerin meydana gelmesine yol açtı.

Çin'in ulusal marşına saygısızlığın suç sayılması gibi kimi maddelerin yer aldığı ve 'terörizm ile dış müdahaleye' karşı oluşturulduğu belirtilen Hong Kong'a yönelik yeni ulusal güvenlik teklifi geçen hafta Çin'de parlamentoya sunulmuştu.

Bunun üzerine Hong Kong'da yeniden eylemler düzenlendi.

Geçen yıl da suç işlediğinden şüphe edilen kişilerin Çin'e iadesini öngören yasa tasarısı yüzünden Hong Kong'da uzun süren eylemler gerçekleştirilmişti.

Çin'in bu son hamlesinin de Hong Kong'daki demokrasi yanlısı eylemleri kontrol altına alma adımı olarak görülüyor.

Hong Konglu lider Çin'den yana

Geçen hafta sonu Hong Kong'da bu yasa teklifine yönelik olarak protestolar düzenlendi ve kimi aktivistler gözaltına alındı.

Bir araya gelen binlerce protestocuya polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

ABD'nin karşı çıktığı yasa tasarısı hakkında Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel de 'iki sistem, tek devlet' ilkesinden yana olmaya devam ettiklerini söyledi.

Hong Kong'un lideri Carrie Lam ise Çin'in çabalarını desteklediğini açıkladı.

Yabancı güçlerin Hong Kong'a müdahale etmeye hakkı olmadığını dile getiren Carrie Lam, taslağın Hong Kongluların temel haklarını tehdit etmeyeceğini iddia etti.

Hong Konglu lider hiçbir ülkenin yasal güvenliğinde oluşacak bir boşluğu kabul etmeyeceğini, Hong Kong için de aynı durumun geçerli olduğunu söyledi.

2003 yılında da bir taslak tartışma yaratmıştı

Hong Kong, 'iki sistem, tek devlet' ilkesi altında yönetilen eski bir İngiliz sömürgesi.

Bu yarı özerk bölge, İngiltere'nin 1842'de başlayan sömürge yönetimi sonrası 1 Temmuz 1997'de yeniden Çin'in hakimiyetine girdi.

1997 yılında gerçekleştirilen bu devir teslim sırasında Hong Kong'da basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı yasal güvence altına alındı.

Aynı zamanda Hong Kong'un kendi güvenliğini kendi sağlaması da bu dönemde güvence altına alındı.

Ancak Çin, Hong Kong'un bu statüsünü güvence altına alan kanun kapsamında bir güvenlik yasa taslağını hazırlaması ve yürürlüğe koyması gerektiğini; bunu da Hong Kong'un 20 yıldır yapmaması dolayısıyla harekete geçtiklerini söylüyor.

2003 yılında da mevzubahis ulusal güvenlik yasası uygulamaya alınmak istenmiş; ancak 500 bin kişinin sokaklara dökülmesiyle teklif geri çekilmişti.

Çin'in bu ulusal güvenlik teklifinin ise Hong Kong parlamentosunu es geçerek hazırlanması dolayısıyla yasal olmadığı öne sürülüyor.





Geçen yıl aylarca süren protestolar

Geçen yıl haziran ayında ise Çin'in suçluların iadesiyle ilgili hazırladığı yasa taslağı Hong Kong'da protestoların ortaya çıkmasına yol açmış; eylül ayında tasarı geri çekilse de protestolar daha geniş demokrasi taleplerine dönüşerek devam etmişti.

Kasım ayında demokrasi yanlısı aktivistlerin yerel seçimlerde kazanımlar elde etmesiyle bu protestolar yavaş yavaş sönümlendi.

Oylandıktan sonra tasarıya dönüşecek

Çin'in yeni gündeme getirdiği ulusal güvenliğe dair yasa teklifinin ise Hong Kong'daki siyasi aktivistler ve demokrasi yanlılarına müdahale amacıyla hazırlandığı öne sürülüyor.

Geçen hafta Çin'de parlamentoya sunulan bu teklif onaylandıktan sonra yasa taslağına dönüşecek; bu aşamanın ardından da haziran ayının sonunda yasaya dönüşmesi ihtimali yüksek.

Eylül ayında Hong Kong'da seçimlerin düzenlenecek olması sebebiyle Çin'in seçimler öncesinde bu taslağı yasalaştırmaya çalıştığı belirtiliyor.

Finansal merkez olma özelliğine tehdit mi?

Diğer yandan bu tasarının Hong Kong'un küresel finans merkezi olma özelliğine taş koyacağı öne sürülüyor.

ABD'nin de bu yasa teklifine karşı olduğunu dile getirmesiyle hafta başında Asya'da hisselerin düştüğü görülmüştü.

Yasa teklifine yönelik bir başka endişe de Çin'in bu şekilde kendi güvenlik güçlerini Hong Kong'a yerleştireceğine dair.

Çin uzmanı olan Willy Lam, bu yasa teklifiyle Hong Kong'daki muhaliflerin Çin'de olduğu gibi hükümeti eleştirmeleri takdirinde ceza almaktan korktuklarını söylüyor.

Joshua Wong gibi demokrasi yanlısı aktivistler ise yabancı hükümetlerin amaçlarına destek vermeleri için kampanya yürüttüklerini, ancak bu tasarıyla bunun yasa dışı bir faaliyete dönüşebileceğini aktarıyor.

Taslak uygulanabilir mi?

Hong Kong'un ana kanununa göre Çin'de uygulamaya konan yasaların özerk bölgede geçerli olması için ek kanunlarda özellikli olarak yer alması gerekiyor.

Bu da ancak kararnameyle uygulamaya konabilir; bunun için de Hong Kong parlamentosunun onayı gerekiyor ki Hong Kong lideri Carrie Lam bu alanda işbirliği sağlayacağını belirtti.

Ancak anayasa hukukçuları ise bu taslağın Hong Kong'un yarı özerk statüsünü güvence altına alan kanuna aykırı olduğunu; bu yüzden uygulanmasının mümkün olmaması gerektiğini dile getiriyor.

Hong Kong'da ne oluyor: Çin'in ulusal güvenlik yasa teklifi ne içeriyor, neden yeniden protestolar...
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 08:17 

Son Dakika Dünya Hong Kong'da ne oluyor: Çin'in ulusal güvenlik yasa teklifi ne içeriyor, neden yeniden protestolar... - Son Dakika Dünya

Son Dakika

ABD ayakta! Polisin bir vatandaşı boğarak öldürmesi, halkı sokaklara döktü ABD'de "siyahi ırkçılık" bitmiyor! Skandal görüntü sonrası sokaklara dökülen halk polisle çatışıyor Rahip, koronavirüsü durdurmak için kendini toprağa gömüp etrafında ateş yaktı Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor ABD komutanlığı, Libya'ya giden Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı Koronavirüsün bulaştırıcılığı ile ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Yeni araştırmada 11 gün detayı dikkat çekti 'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü "Kumarhaneler Kralı" Stanley Ho 98 yaşında hayatını kaybetti Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım         
14:15
Survivor'da yaşadığı aşk sona eren Mauro Icardi'nin kardeşi Ivana Icardi, bir başka yarışmacıyla ilişkiye girdi Survivor'da yaşadığı aşk sona eren Mauro Icardi'nin kardeşi Ivana Icardi, bir başka yarışmacıyla ilişkiye girdi         
14:15
Aşk Adası'nın tanınan ismi Anna Vakili, bir parkta genç kızla kavga etti Aşk Adası'nın tanınan ismi Anna Vakili, bir parkta genç kızla kavga etti         
13:48
Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi         
13:17
Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı         
13:13
Zeynep'i bıçaklayarak öldüren milli boksör suç makinesi çıktı Zeynep'i bıçaklayarak öldüren milli boksör suç makinesi çıktı         
13:08
ABD'de ABD'de "siyahi ırkçılık" bitmiyor! Skandal görüntü sonrası sokaklara dökülen halk polisle çatışıyor         
12:58
Babası tarafından öldürülen Down sendromlu kız çocuğunun cansız bedenini sıçanlar yedi Babası tarafından öldürülen Down sendromlu kız çocuğunun cansız bedenini sıçanlar yedi         
12:54
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle açık hava müzesi olarak bugün açılacak Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle açık hava müzesi olarak bugün açılacak         
12:51
Bağımlı koca, dövdüğü karısını kurtarmaya gelen babası ve ağabeyini bıçakladı Bağımlı koca, dövdüğü karısını kurtarmaya gelen babası ve ağabeyini bıçakladı         
12:49
Bir zamanlar balık tutulan, kurbağa sesleri gelen Riva deresinin son hali yürek burktu Bir zamanlar balık tutulan, kurbağa sesleri gelen Riva deresinin son hali yürek burktu         
12:34
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi         
12:27
Dolar, yakın gelecekte tarih mi olacak? Uzman isim, ABD'li analistlerin raporunu yorumladı Dolar, yakın gelecekte tarih mi olacak? Uzman isim, ABD'li analistlerin raporunu yorumladı         
12:19
Japonya'da seyircisiz oynanan futbol maçları için uzaktan tezahürat uygulaması başlıyor Japonya'da seyircisiz oynanan futbol maçları için uzaktan tezahürat uygulaması başlıyor         
12:12
TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelledi! Pozitif vaka çıkan takıma ve rakibine test yapılacak TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelledi! Pozitif vaka çıkan takıma ve rakibine test yapılacak         
12:11
23 yaşındaki futbolcu Christian Mbulu, evinde ölü bulundu 23 yaşındaki futbolcu Christian Mbulu, evinde ölü bulundu         
12:11
Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız? Anketlerde Erdoğan'a rakip olan İmamoğlu'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?         
12:09
İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra yayınlanan Harbiye Konseri Twitter'da gündem oldu         
11:57
İngiliz oyuncu Chloe Ferry, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi İngiliz oyuncu Chloe Ferry, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi         
11:56
Ne yağmur dinlediler ne korona! AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu Ne yağmur dinlediler ne korona! AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu         
11:52
Genç kızlar sokak ortasında birbirlerine girdi, mahalleli camlara döküldü Genç kızlar sokak ortasında birbirlerine girdi, mahalleli camlara döküldü         
11:51
Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu         
11:33
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 371,9 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 371,9 liradan işlem görüyor         
11:31
Kadir'in tutukluluğuna devam kararı geldi! 24 Haziran'da kendisini savunacak Kadir'in tutukluluğuna devam kararı geldi! 24 Haziran'da kendisini savunacak         
11:27
Evinin önünde araba yıkanmasına kızan kadın, lüks cipin üzerine çöp döktü Evinin önünde araba yıkanmasına kızan kadın, lüks cipin üzerine çöp döktü         
11:21
İngilizler araştırdı: Yüzük parmağı uzunluğu koronadan ölme olasılığını azaltıyor İngilizler araştırdı: Yüzük parmağı uzunluğu koronadan ölme olasılığını azaltıyor         
11:13
Canlı yayında biyolojik babasını arayan Uğurcan'a Bursa Belediye Başkanı sahip çıktı Canlı yayında biyolojik babasını arayan Uğurcan'a Bursa Belediye Başkanı sahip çıktı         
11:12
ASELSAN, Türk ordusu için insansız kara aracı üretecek ASELSAN, Türk ordusu için insansız kara aracı üretecek         
11:07
Avrupa'nın devleri, Atalanta forması giyen Robin Gosens için transfer yarışına girdi Avrupa'nın devleri, Atalanta forması giyen Robin Gosens için transfer yarışına girdi         
10:59
Siirt'te inşa edilen ve alanında Avrupa'nın en büyüğü olan Çetin Barajı'nda enerji üretimine başlandı Siirt'te inşa edilen ve alanında Avrupa'nın en büyüğü olan Çetin Barajı'nda enerji üretimine başlandı         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2020 14:42:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hong Kong'da ne oluyor: Çin'in ulusal güvenlik yasa teklifi ne içeriyor, neden yeniden protestolar... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]