Hong Kong'da Noel akşamı protestoları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hong Kong'da Noel akşamı protestoları - Son Dakika

Hong Kong'da Noel akşamı protestoları

6 saat önce

Çin'in hazirandan bu yana 6 aydan uzun süre protestolara sahne olan Hong Kong Özel İdari Bölgesi, hükümet karşıtı göstericilerin Noel gecesi eylemleriyle yeniden karıştı.

Hong Kong'da Noel akşamı protestoları, System.String[]

Çin'in hazirandan bu yana 6 aydan uzun süre protestolara sahne olan Hong Kong Özel İdari Bölgesi, hükümet karşıtı göstericilerin Noel gecesi eylemleriyle yeniden karıştı.

South China Morning Post'un haberine göre, protestocular, bölge genelindeki alışveriş merkezlerinde toplanarak sloganlar attı.

Polis, alışveriş merkezleri ve dükkanların yoğunlaştığı Tsim Sha Tsui ve Mong Kok bölgelerinde toplanan göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı.

Göstericilerin polis araçlarına molotof kokteyli atmasının ardından, güvenlik güçleri protestocuları dağıtmak için bir kez daha biber gazı kullandı.

Maske takan bazı göstericiler, trafik ışıklarını kırıp yolları kapatırken bir diğer grup da bir banka şubesinin camlarını indirerek şube girişinde yangın çıkardı.

Güvenlik güçleri, Tsim Sha Tsui bölgesinde Nathan ve Salisbury Caddelerinin kesiştiği yerde bulunan Peninsula Otel yakınlarında toplanan binlerce kişiyi dağıtmak için birkaç kez biber gazına başvurdu.

Protestocular, bir karakola da molotof kokteyli attı.

Metroyu işleten şirketten yapılan açıklamada, Tsim Sha Tsui ve Mong Kok bölgelerindeki istasyonların kapatıldığı, trenlerin bu istasyonlarda durmayacağı belirtildi.

Başyöneticiden "güvenli Noel" dileği

Diğer yandan, Başyönetici Carrie Lam, sosyal medyada paylaştığı 10 saniyelik videoda, Noel'in neşe dolu bir gün olduğunu belirterek, Hong Konglulara "barış içinde, güvenli ve mutlu bir Noel" diledi.

Hong Kong'da 7'nci ayına giren protestolar, gösterilerin başlama nedeni olarak görülen suçluların Çin'e iadesi tasarısının Hong Kong hükümeti tarafından resmi olarak iptal edilmesi dahil atılan adımlara rağmen dinmek bilmiyor.

Göstericiler, tasarının geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren 5 talep öne sürüyor.

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:38 Kaynak: AA
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