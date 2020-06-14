- Hong Kong'da "Ocean Park" yeniden kapılarını açtı

HONG KONG - Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapatılan Hong Kong'daki "Ocean Park" adlı tema parkı, 4 ay aradan sonra yeniden açıldı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesinde yer alan "Ocean Park" tema parkı, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapalı kaldığı 4 ayın ardından kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı. Yüzde 25 kapasite ile açılan parkın girişinde ziyaretçilerin ateşleri ölçülürken, maske takmalarının zorunlu olduğu ifade edildi. Ayrıca parkta, sosyal mesafe kurallarının geçerli olduğu belirtildi. Parktaki bazı oyuncakların ise kapalı kalmaya devam edeceği ifade edildi.