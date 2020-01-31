Hong Kong'da okullar kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hong Kong'da okullar kapatıldı - Son Dakika

Hong Kong'da okullar kapatıldı

6 saat önce

Hong Kong lideri Carrie Lam, Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 19 ülkede görülen koronavirüs nedeniyle Hong Kong'daki okullarda 2 Mart'a kadar eğitime ara verildiğini duyurdu.

Hong Kong'da okullar kapatıldı, System.String[]

Hong Kong lideri Carrie Lam, Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 19 ülkede görülen koronavirüs nedeniyle Hong Kong'daki okullarda 2 Mart'a kadar eğitime ara verildiğini duyurdu.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs (2019 – nCoV) nedeniyle hasta olan kişi sayısı 9 bin 776, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 213'e yükselirken, Hong Kong lideri Carrie Lam düzenlediği basın toplantısında 2 Mart'a kadar Hong Kong'daki okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu. Bu kararın virüsün yayılmasını engellemek için alındığını ifade eden Lam, "Belirtmeliyim ki öğrencilerin evlerinde kalması umuduyla bu önlem alındı" dedi. Lam ayrıca, kamu personelinin önümüzdeki Pazartesiden itibaren evden çalışmaya devam etmelerine izin verileceğini, ancak vatandaşlara temel hizmet vermelerinin gerekli olduğunu da sözlerine ekledi.

Havaalanından seyahat edenler hariç, Çin'den gelen turistlerin sayısının 16 Ocak'a kıyasla Perşembe günü yüzde 91 düştüğünü belirten Lam, Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda termal taramaların yapılacağını ve Lo Wu ve Lok Ma Chau sınır kontrol noktalarında turistlerden sağlık beyan formlarını doldurmalarının isteneceğini söyledi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Hong Kong'daki yetkililer daha önce feribot ve hızlı tren seferlerini askıya alınarak kısmi olarak Çin sınırının kapatıldığını duyurmuş ancak Lo Wu, Lok Ma Chau ve Shenzhen Bay gibi ana kontrol noktaları açık kalmıştı.

Hong Kong'da şu ana kadar 12 koronavirüs vakası tespit edildi.

Görüntü Dökümü

-------------------Hong Kong lideri Carrie Lam'ın açıklamaları


Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünya bu açıklamayı bekliyordu! Fransız bilim insanları, koronavirüs aşısı için tarih verdi
Karantinaya alınan Vuhan'da kan donduran görüntü! Sokak ortasında ölen bir adam bulundu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan koronavirüs raporu! Alınması gereken önlemler açıklandı Son Dakika: Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 19:38:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hong Kong'da okullar kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]