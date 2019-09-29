Hong Kong'da olaylı hafta sonu: Tazyikli suya taşla karşılık
1 saat önce
Hong Kong'da, cumartesi gecesi tansiyon tekrar yükseldi.
Hong Kong'da, cumartesi gecesi tansiyon tekrar yükseldi. Hükümet karşıtları ile polis arasındaki gerginlik şiddete dönüştü. Güvenlik güçleri, yolları kapatıp camları kıran eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:12
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