Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da olaylı hafta sonu: Tazyikli suya taşla karşılık
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Hong Kong'da olaylı hafta sonu: Tazyikli suya taşla karşılık

1 saat önce

Hong Kong'da, cumartesi gecesi tansiyon tekrar yükseldi.

Hong Kong'da, cumartesi gecesi tansiyon tekrar yükseldi. Hükümet karşıtları ile polis arasındaki gerginlik şiddete dönüştü. Güvenlik güçleri, yolları kapatıp camları kıran eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Hong Kong'da olaylı hafta sonu: Tazyikli suya taşla karşılık

Hong Kong, Hükümet, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:12 
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