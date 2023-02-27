Hong Kong'da öldürülen fotomodelin eski eşi ve ailesi cinayetle suçlandı - Son Dakika
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Hong Kong'da öldürülen fotomodelin eski eşi ve ailesi cinayetle suçlandı

27.02.2023 17:04
Hong Kong'da öldürülen fotomodelin eski eşi ve ailesi cinayetle suçlandı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde fotomodel Abby Choi'nin öldürülmesiyle ilgili eski eşi ve aile bireyleri mahkeme karşısına çıktı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde fotomodel Abby Choi'nin öldürülmesiyle ilgili eski eşi ve aile bireyleri mahkeme karşısına çıktı.

Mahkeme, Choi'nin eski eşi Alex Kwong, kayınpederi Kau Kwong ve kayınbiraderi Anthony Kwong'u cinayetle suçladı.

Choi'nin eski kayınvalidesi Jenny Li'nin de "adaleti yanıltmaya teşebbüsle" suçlandığı davada sanıkların kefaletsiz tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Geçen hafta başında kaybolan 28 yaşındaki Choi'nin cesedinin parçaları, 24 Şubat'ta eski eşinin ailesinin kiralık çiftlik evinde buzdolabında bulunmuştu.

Vahşi cinayet, bu tür vakaların nadir görüldüğü Hong Kong'da kamuoyunda şok yaratırken, polis cinayetin Choi ile katil zanlıları arasındaki parasal anlaşmazlıktan kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruyor.

Kaynak: AA
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