Hong Kong'da Omicron salgını yılbaşından bu yana 5 binden fazla can aldı - Son Dakika
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Hong Kong'da Omicron salgını yılbaşından bu yana 5 binden fazla can aldı

19.03.2022 11:25
Hong Kong'da Omicron salgını yılbaşından bu yana 5 binden fazla can aldı

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı salgın dalgasında vaka sayısı 1 milyonu, can kaybı sayısı ise 5 bini aştı.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı salgın dalgasında vaka sayısı 1 milyonu, can kaybı sayısı ise 5 bini aştı.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, "5. dalga" olarak adlandırılan salgında yıl başından bu yana 1 milyon 4 bin 313 vaka tespit edilirken 5 bin 188 kişi hayatını kaybetti.

Kentteki vakaların yüzde 88'i, ölümlerin ise yüzde 89'u yılbaşından bu yana kaydedildi.

Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı salgın etkisini sürdürüyor. Kentte son 24 saatte 20 bin 82 Kovid-19 vakası tespit edildi, 206 kişi öldü.

Ayrıca önceki günlerde rapor edilmeyen 59 ölüm daha kayıtlara geçti.

Merkez, hayatını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 60'ının bakımevlerinde kalan yaşlılar olduğu bilgisini paylaştı. Hong Kong'da 60 yaş üstü nüfusta aşılama oranının düşük olması, vakaların aniden yükselmesiyle can kayıplarının artmasına yol açtı.

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 16 bin 944 vaka kaydedildi, 5 bin 401 kişi yaşamını yitirdi.

Ana karada son 24 saatte 2 bin 228 vaka

Çin ana karasında ise son 24 saatte, 2 bin 157'si yurt içi kaynaklı 2 bin 228 Kovid-19 vakası saptandı.

Ayrıca Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen 1713 vaka tespit edildiği bildirildi. Çinli sağlık yetkilileri, bu türden vakaları genel toplama dahil etmiyor, "asemptomatik vaka" olarak ayrı sınıflandırıyor.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, yurt içi kaynaklı 1674 vakanın görüldüğü Cilin, 199 vaka ile Fucien, 69 vaka ile Liaoning, 47 vaka ile Guangdong, 42 vaka ile Şandong, en fazla yerel vakanın kaydedildiği eyaletler oldu.

Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip büyük şehirlerden Tiencin'de 28, Şanghay'da 8, Çongçing'de 3 ve başkent Pekin'de 1 yerel vakaya rastlandı.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 71 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 128 bin 462 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Omicron, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hong Kong'da Omicron salgını yılbaşından bu yana 5 binden fazla can aldı - Son Dakika


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