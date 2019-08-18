Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da on binler, sınıra asker yığan Çin'in tehdidine rağmen yine sokakta
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Hong Kong'da on binler, sınıra asker yığan Çin'in tehdidine rağmen yine sokakta

1 saat önce

Hong Kong'da on binlerce siyah elbiseli ve şemsiyeli gösterici, Çin destekli yönetim karşıtı eylemlerin on birinci haftasında yeniden sokaklara çıktı

Hong Kong'da on binler, sınıra asker yığan Çin'in tehdidine rağmen yine sokakta, System.String[]
Hong Kong'da on binlerce siyah elbiseli ve şemsiyeli gösterici, Çin destekli yönetime karşı eylemlerin on birinci haftasında yeniden sokaklara çıktı.

Şehrin en zengin mahallelerinden birinde bulunan Victoria Parkı'nda toplanan protestocular, sağanak yağmur altında "Hong Kong'u özgür bırakın!", "Demokrasi istiyoruz!" sloganları attı. Analistler, bugünkü katılım oranın eylemlere desteğin devam edip etmediğine yönelik bir kanıt niteliği taşıyacağını belirtiyor.
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Çin Halk Cumhuriyeti, Şemsi Tebrizi, Hong Kong, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:59 
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Hong Kong'da hükümet karşıtı protestolar yağmura rağmen devam ediyor
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