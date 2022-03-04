Hong Kong'da panik alımlarını önlemek için gıda ürünleri ve ilaç sayıyla satılıyor - Son Dakika

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nin en büyük perakende şirketi, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle kentte karantina ilan edileceğini düşünen vatandaşların panik halinde gıda ve ilaç almasını önlemek üzere bu ürünlerin satışını sayıyla sınırlamaya karar verdi.

Süpermarket zinciri ParknShop ile ilaç ve kozmetik zinciri Watsons'ın sahibi olan CK Hutchison'dan yapılan açıklamada, bugünden itibaren tüm mağazalarda seçili ürünlerin satışında sayı sınırlaması uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada pirinç, konserve gıda, tuvalet kağıdı ile ağrı kesici, grip ve soğuk algınlığı ilaçlarının 5 adetten fazla satılmayacağı kaydedildi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalga" etkisini artırarak sürdürüyor.

Son 24 saatte 52 bin 523 vaka

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 52 bin 523 Kovid-19 vakası tespit edilirken, 136 kişi hayatını kaybetti.

Kentte günlük vaka sayısı 3 gündür 50 binin üzerinde seyrederken, Omicron vakalarının yol açtığı salgında yılbaşından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1289'a çıktı.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, geçen hafta yaptığı açıklamada, kentte martta toplu testler uygulanacağını fakat "topyekun karantinanın planlanmadığını" belirtmişti.