Hong Kong'da Petrol Tankeri Alev Aldı: 1 Ölü

- Hong Kong'da petrol tankeri alev aldı: 1 ölüHONG KONG - Hong Kong'da petrol tankerinin alev alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

- Hong Kong'da petrol tankeri alev aldı: 1 ölü



HONG KONG - Hong Kong'da petrol tankerinin alev alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Kimyasal madde ve petrol taşıdığı belirtilen Vietnam bandıralı tanker, Lamma Adası açıklarında alev aldı. Büyük patlamanın meydana gelen tankerde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti. Kaybolan 3 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor. Yangın söndürme botlarının müdahale ettiği yangında, gemideki 21 personelin de kurtarıldığı aktarıldı.

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