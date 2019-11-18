Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da polis göstericilere plastik mermiyle müdahale etti
Son Dakika Dünya Hong Kong'da polis göstericilere plastik mermiyle müdahale etti - Son Dakika Dünya

Hong Kong'da polis göstericilere plastik mermiyle müdahale etti

6 saat önce

Hong Kong'da göz altına alınmamak için üniversite kampüsünü terk eden göstericilere polis sert müdahale etti.

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Hong Kong'da göz altına alınmamak için üniversite kampüsünü terk eden göstericilere polis sert müdahale etti. Güvenlik güçleri protestocuların üzerine plastik mermi yağdırdı. View on euronews

Hong Kong'da polis göstericilere plastik mermiyle müdahale etti

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:18 
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