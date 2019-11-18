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Hong Kong'da polis göstericilere plastik mermiyle müdahale etti
6 saat önce
Hong Kong'da göz altına alınmamak için üniversite kampüsünü terk eden göstericilere polis sert müdahale etti.
Hong Kong'da göz altına alınmamak için üniversite kampüsünü terk eden göstericilere polis sert müdahale etti. Güvenlik güçleri protestocuların üzerine plastik mermi yağdırdı. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:18
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