Yerel basında yer alan haberlerde, gözaltına alınan adamın demokrasi yanlısı protestoların marşı olan "Hong Kong'a Zafer" de dahil olmak üzere, mızıkayla bazı şarkılar çaldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Kraliçe Elizabeth, Hong Kong, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hong Kong'da Kraliçe Elizabeth'e saygı gösterisi sırasında bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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