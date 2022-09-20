Hong Kong'da Kraliçe Elizabeth'e saygı gösterisi sırasında bir kişi gözaltına alındı

Hong Kong'da polis, İngiliz Konsolosluğunun önünde İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'e saygı gösterisi sırasında, "ayaklanma" iddiasıyla bir kişiyi gözaltına aldı.
Polis yetkilileri, 43 yaşındaki adamın, İngiltere Konsolosluğu önünde düzinelerce insan Kraliçe Elizabeth'e saygılarını sunarken gözaltına alındığını bildirdi.
Yerel basında yer alan haberlerde, gözaltına alınan adamın demokrasi yanlısı protestoların marşı olan "Hong Kong'a Zafer" de dahil olmak üzere, mızıkayla bazı şarkılar çaldığı belirtildi.
Polis, adamın "kışkırtma niyetiyle bir eylemde bulunduğu" şüphesiyle soruşturma için gözaltına alındığını aktardı.
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