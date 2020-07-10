Hong Kong'da polis memurunu bıçaklama davasında 7 kişiye gözaltı - Son Dakika

Hong Kong'da polis memurunu bıçaklama davasında 7 kişiye gözaltı

Hong Kong'da polis memurunu bıçaklamakla suçlanan bir kişiye yardım ettikleri öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

Hong Kong'da polis memurunu bıçaklamakla suçlanan bir kişiye yardım ettikleri öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

South China Morning Post'un haberine göre, polis tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan kişilerin 1 Temmuz'daki Ulusal Güvenlik Kanunu karşıtı gösterilerde bir polis memurunu bıçaklamakla suçlanan Wong Kwan-wa'nın Hong Kong'dan kaçmasına yardım ettikleri belirtildi.

Açıklamada, söz konusu 7 kişinin Wong'a uçak bileti almak ve havaalanına ulaşımını ayarlamak gibi yardımlarda bulunduğu kaydedildi.

Wong, 2 Temmuz'da Hong Kong'dan ayrılmaya çalıştığı sırada havalimanında yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Hong Kong'da suçlulara yardım edenler 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik kanunu

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalanmıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından Hong Kong'un "vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 13:55 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Hong Kong'da polis memurunu bıçaklama davasında 7 kişiye gözaltı - Son Dakika Dünya
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