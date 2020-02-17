Hong Kong'da polis, virüs salgını sonrası ortaya çıkan 'tuvalet kağıdı çetesi'ni çökertti

Salgın nedeniyle milyonlarca kişi özellikle temizlik malzemelerini stoklamaya başladı. Marketlerde tuvalet kağıdına yönelik talep de önemli oranda arttı.

Hong Kong 'da polis koronavirüs salgını nedeniyle marketlerde artık zor bulunan tuvalet kağıdını kesici aletler kullanarak temin etmeye çalışan çete üyelerini gözaltına aldı.

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