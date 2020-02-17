Son Dakika › Dünya › Hong Kong'da polis, virüs salgını sonrası ortaya çıkan 'tuvalet kağıdı çetesi'ni çökertti - Son Dakika Dünya
Hong Kong'da polis, virüs salgını sonrası ortaya çıkan 'tuvalet kağıdı çetesi'ni çökertti
7 saat önce
Hong Kong'da polis koronavirüs salgını nedeniyle marketlerde artık zor bulunan tuvalet kağıdını kesici aletler kullanarak temin etmeye çalışan çete üyelerini gözaltına aldı.
Hong Kong'da polis koronavirüs salgını nedeniyle marketlerde artık zor bulunan tuvalet kağıdını kesici aletler kullanarak temin etmeye çalışan çete üyelerini gözaltına aldı.
Salgın nedeniyle milyonlarca kişi özellikle temizlik malzemelerini stoklamaya başladı. Marketlerde tuvalet kağıdına yönelik talep de önemli oranda arttı.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:49
Son Dakika Hırsızlar koronavirüs sebebiyle temin etme sıkıntısı yaşanan 600 rulo tuvalet kağıdı çaldı 15 saniyede otomobil hırsızlığı kamerada Bahçelievler'de üç Suriyeli, iş yaptıkları başka bir Suriyeliyi döverek öldürdü Organ ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere operasyon kamerada