Hong Kong'da polis, virüs salgını sonrası ortaya çıkan 'tuvalet kağıdı çetesi'ni çökertti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hong Kong'da polis, virüs salgını sonrası ortaya çıkan 'tuvalet kağıdı çetesi'ni çökertti - Son Dakika Dünya

Hong Kong'da polis, virüs salgını sonrası ortaya çıkan 'tuvalet kağıdı çetesi'ni çökertti

7 saat önce

Hong Kong'da polis koronavirüs salgını nedeniyle marketlerde artık zor bulunan tuvalet kağıdını kesici aletler kullanarak temin etmeye çalışan çete üyelerini gözaltına aldı.

Hong Kong'da polis, virüs salgını sonrası ortaya çıkan 'tuvalet kağıdı çetesi'ni çökertti, System.String[]

Hong Kong'da polis koronavirüs salgını nedeniyle marketlerde artık zor bulunan tuvalet kağıdını kesici aletler kullanarak temin etmeye çalışan çete üyelerini gözaltına aldı.


Salgın nedeniyle milyonlarca kişi özellikle temizlik malzemelerini stoklamaya başladı. Marketlerde tuvalet kağıdına yönelik talep de önemli oranda arttı.

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Hong Kong, Polis, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:49 
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