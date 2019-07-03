Hong Kong'da polise ait özel verileri internette paylaşanlara gözaltı

HONG Hong Kong'da polislere ait özel verileri internette paylaşan 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

HONG Hong Kong'da polislere ait özel verileri internette paylaşan 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Siber Güvenlik Başkomiseri Mohammed Swalikh, bölgede devam eden gösteriler sırasında polislere ait özel verileri internette paylaşan 2'si kadın 8 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Swalikh, adresleri ve kimlik kartı numaraları paylaşılan polisler ve ailelerinin tehdit edildiğini belirtti.

Hong Kong'un yönetiminin İngiltere'den Çin'e devredilişinin 22'nci yıl dönümünde binlerce kişi hafta başında protestolar için sokaklara çıkarken, protestocuların gündeminde kısa süre önce kentte yine büyük gösterilere neden olan ve bu gösteriler nedeniyle askıya alınan zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenleme vardı. Yasama Meclisi önünde oturma eylemi yapan bir grup protestocu, binanın cam kapılarını ve metal bariyerlerini kırarak içeri girmiş, binada maddi zarara sebep olmuştu. Eylemciler ayrıca Hong Kong Özel İdare Bölgesi amblemini de renkli spreylerle boyamıştı.



Şüphelilerin iadesi yasa tasarısı



Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.



Hong Kong parlamentosunda, değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.



Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken, Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.



Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.



Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da yaptığı basın toplantısında, tasarının, toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu. Bu kararı yeterli bulmayan göstericiler tasarının tamamen iptal edilmesini istiyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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