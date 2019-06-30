Hong Kong'da polise destek gösterisi düzenlendi

Hong Kong'da parlamento önünde toplanan on binlerce kişi, polise destek gösterisi düzenledi.

Hong Kong'da parlamento önünde toplanan on binlerce kişi, polise destek gösterisi düzenledi.

Hong Kong Free Press gazetesinde yer alan haberde, çoğunluğu beyaz ya da mavi giyinen kalabalığın, Hong Kong parlamentosuna yürüdüğü, parlamentonun önündeki parkta polise "Teşekkürler" tezahüratları yaptığı kaydedildi.

Protestocuların, bu ay zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı organize edilen protestolardaki sert tutumu nedeniyle eleştirilen Hong Kong polisine destek vermek amacıyla bir araya geldiği bildirildi.

Haberde, polis yanlısı göstericilerin, yasal düzenlemelere karşı yapılan gösteriler sırasında protestocuların, Hong Kong sokaklarına asılan afişleri parçalamış olmalarına tepki gösterdiği kaydedildi.

Göstericiler arasında Çin bayrağı dalgalandıranların olduğu ve Hong Kong'un 1997'de Çin'e devrinin 22. yıl dönümü vesilesiyle yarın yapılacak kutlamalara katılım çağrısı yapıldığı aktarıldı.

Yarınki kutlamalara önceki senelerden daha fazla katılımın olması bekleniyor.

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Şüphelilerin iadesi yasa tasarısı

Protestolara sebep olan ve şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong parlamentosunda, geçen ay değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken, Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in, Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da yaptığı basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek, yasal düzenleme çalışmalarının askıya alındığını duyurmuştu.

Öte yandan, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, Pekin yönetiminin, Carrie Lam'ın yasal düzenlemeyi askıya alma kararını desteklediğini ve bu karara saygı duyduğunu bildirmişti.

Askıya alma kararını yeterli bulunmayan göstericiler tasarının tamamen iptal edilmesini istiyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

MUĞLA Mühürlenecek iş yerindeki masa ve sandalyeleri ateşe verdiler

Şehrin en işlek caddesinde rezalet! Otomobilin içinde fuhuş

Kocaeli'nde başlayan kovalamaca İstanbul'da sona erdi

Rusya'dan Karadeniz'e giren ABD savaş gemisiyle ilgili açıklama: Yakından takip ediyoruz