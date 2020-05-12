Hong Kong'da polisin 12 yaşındaki

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesinde polisin demokrasi yanlısı protestocuların pazar günü alışveriş merkezlerinde düzenlediği eylemlerden birinde 12 yaşındaki bir "öğrenci gazeteci"yi gözaltına alması tepkilere neden oldu.

AsiaNews'in haberine göre, polisin, pazar günkü hükümet karşıtı gösteriler sırasında gözaltına aldığı kişiler arasında "muhabir gibi davranmakla" suçladığı protestocular da vardı.

Polis, Mong Kok bölgesindeki bir protestoda 12 yaşındaki "öğrenci gazeteci"yi de gözaltına alması üzerine eleştirilerin hedefi oldu. Öğrenci daha sonra serbest bırakıldı.

Emniyet güçleri, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için kalabalıkların toplanmasına mani olduğunu savunurken, gazete ve televizyon kuruluşları, polisi Mong Kok'ta yetkiyi kötüye kullanmak, biber gazı sıkmak, gazetecilere hakaret etmek ve çantalarını aramakla suçladı.

Hong Kong'da geçen yıl başlayan hükümet karşıtı protestolarda, internet üzerinden yayın yapan birçok öğrenci gazetesi ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Yasama Konseyinin (yerel meclis) Pekin yanlısı bazı üyeleri, hükümeti, sahte muhabirlerin protesto gösterilerine katılmasını önlemek için bir basın akreditasyon sistemi uygulamaya çağırmıştı.

Gazeteci dernekleri ise ifade ve basın özgürlüğünü ihlal edeceği gerekçesiyle böyle bir teklife karşı çıkıyor ve öğrencilerin kendi gazetelerini oluşturma ve protestolardan haber verme hakkına sahip olduğunu savunuyor.

Hong Kong'da son günlerde Kovid-19 önlemlerinin hafifletilmesinin ardından hükümet karşıtı protestolar hafta sonu da kendini göstermişti. İki gün boyunca en az 10 alışveriş merkezinde toplanan protestoculara polis göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti. Polis yetkilileri, protestocuların Mong Kok bölgesinde slogan attıklarını ve yolları kapatıp bazı sokaklarda ateş yaktıklarını belirtmişti. Olayların ardından polisin 200'ün üzerinde protestocuyu gözaltına aldığı açıklanmıştı.

Hong Kong'da, 26 Nisan'da 300 kişilik bir grubun Cityplaza alışveriş merkezinde düzenlediği protesto, hükümetin mart sonunda yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kamuya açık yerlerde 4'ten fazla kişinin bir arada bulunmasına getirdiği yasağın ardından düzenlenen ilk geniş katılımlı eylem olmuştu.

Muhaliflerce salgın dönemini siyasi baskı için fırsat olarak kullanmakla suçlanan Hong Kong yönetimi, bazı insan hakları kuruluşlarından tepki çekmişti.

Hong Kong'daki protestolar

Hong Kong'da Haziran 2019'da şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, yıl sonuna doğru protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.

Tasarı, 23 Ekim 2019'da resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.

Göstericiler, tasarının geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını talep ediyordu.