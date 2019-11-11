Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da polisin eylemciyi gerçek mermiyle yaraladığı an kamerada
Son Dakika Dünya Hong Kong'da polisin eylemciyi gerçek mermiyle yaraladığı an kamerada

Hong Kong'da polisin eylemciyi gerçek mermiyle yaraladığı an kamerada

6 saat önce

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi’nde pazartesi günü çıkan gösterilerde bir polis memuru gerçek mermi kullanarak bir göstericiyi yaraladı. Olay, etrafta bulunan diğer eylemciler tarafından saniye saniye görüntülendi.

Hong Kong'da polisin eylemciyi gerçek mermiyle yaraladığı an kamerada, System.String[]

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde pazartesi günü çıkan gösterilerde bir polis memuru gerçek mermi kullanarak bir göstericiyi yaraladı. Olay, etrafta bulunan diğer eylemciler tarafından saniye saniye görüntülendi.


Polisin müdahalesi sonrası ağır yaralanan gösterici hastaneye kaldırılıp ameliyata alınırken durumunun kritik olduğu belirtildi. Güvenlik güçlerinin eylemecilerin Hong Kong adasının doğusunda ana bir caddeyi trafiğe kapatma girişimi sonrası müdahalede bulunduğu açıklandı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:01 
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