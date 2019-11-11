Hong Kong'da polisin eylemciyi gerçek mermiyle yaraladığı an kamerada
6 saat önce
Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi’nde pazartesi günü çıkan gösterilerde bir polis memuru gerçek mermi kullanarak bir göstericiyi yaraladı. Olay, etrafta bulunan diğer eylemciler tarafından saniye saniye görüntülendi.
Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde pazartesi günü çıkan gösterilerde bir polis memuru gerçek mermi kullanarak bir göstericiyi yaraladı. Olay, etrafta bulunan diğer eylemciler tarafından saniye saniye görüntülendi.
Polisin müdahalesi sonrası ağır yaralanan gösterici hastaneye kaldırılıp ameliyata alınırken durumunun kritik olduğu belirtildi. Güvenlik güçlerinin eylemecilerin Hong Kong adasının doğusunda ana bir caddeyi trafiğe kapatma girişimi sonrası müdahalede bulunduğu açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:01
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