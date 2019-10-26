Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da polislerin kişisel bilgilerinin ifşasına yasak
Son Dakika Güncel Hong Kong'da polislerin kişisel bilgilerinin ifşasına yasak

Hong Kong'da polislerin kişisel bilgilerinin ifşasına yasak

20 dakika önce

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde polis memurlarının kişisel bilgileri ve fotoğraflarının internet ve sosyal medya üzerinde ifşa edilmesine yasak getirildi.

Hong Kong'da polislerin kişisel bilgilerinin ifşasına yasak, System.String[]

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde polis memurlarının kişisel bilgileri ve fotoğraflarının internet ve sosyal medya üzerinde ifşa edilmesine yasak getirildi.

Hong Kong Yüksek Mahkemesi, hükümetin, polislerin ve ailelerinin taciz edilmesi ve mahremiyetlerinin ihlal edilmesini önlemek üzere internet ve sosyal medya paylaşımlarına kısıtlama getirme talebini kabul etti.

Düzenlemeyle, polis memurları ve ailelerinin, kimlik bilgilerinin, sosyal medya profillerinin ve fotoğraflarının ifşa edilmesi, yayımlanması veya başkalarına aktarılması yasaklanacak.

8 Kasım'da yürürlüğe girecek uygulama, ayrıca polislere ve ailelerine yönelik tehdit ve taciz içeren, onların özel hayatlarına müdahale eden ve mahremiyetlerini ihlal eden tüm mesaj ve paylaşımlara yasak getirilmesini öngörüyor.

Hong Kong'daki protestolar

Hong Kong yönetimi, Tayvan'da kız arkadaşını öldürmekle suçlanan Chan Tong-kai'nin iade edilmesi için "şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sunmuştu.

Yasa görüşülürken Hong Kong meclisinde kavga çıkmış, haziranda yasaya yönelik yoğun protestolar başlamıştı.

Protestoların gittikçe şiddetlenmesi üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamış, gösterilerin kesilmemesi üzerine 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini duyurmuştu.

Göstericiler, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Lam'in 4 Ekim'de maskeli katılımı yasakladığı protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlüler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ülkeyi karıştıran taciz iddiası! 8 kadına ait görüntülerin olduğu 50 video kaseti ortaya çıktı
Askerlik dönüşü sözleriyle tepki çeken Ekin Mert Daymaz'dan açıklama: Sözlerim başka yere çekildi Transparan kıyafetiyle büyüleyen Defne Samyeli'den Cem Yılmaz'a "Ne kaybettiğine dön bir bak" pozları Altona 93 forması giyen Furkan Aydın asker selamı fotoğrafı paylaştığı için takımdan gönderildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 15:24:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da polislerin kişisel bilgilerinin ifşasına yasak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]