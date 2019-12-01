Hong Kong'da polisten biber gazıyla müdahale

Çin, (DHA)- Hong Kong'da binlerce kişi, 'talepleri hatırlatma' yürüyüşü düzenledi. Hong Kong'un merkezine yapılan yürüyüşe polis biber gazıyla müdahale etti.

Hong Kong'da protestolar sürüyor. Tsim Sha Tsui bölgesinden Hong Kong'un merkezine yapılan yürüyüşe binlerce kişi katıldı. Yürüyüşün amacının yöneticilere 'talepleri hatırlatmak' olduğu belirtildi. Stratejik sokakları kapatan polisler, eylemcilere biber gazı ile müdahale etti.

EYLEMCİLERİN TALEPLERİ NELER

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da yerel parlamentoya sunulmuştu. Haziran ayında başlayan protestolardan aylar sonra 4 Eylül'de, Hong Kong İcra Kurulu Başkanı Carrie Lam, tasarının geri çekildiğini söylemişti. Protestoları organize eden grupların sözcüleri, eylemlerinin yasa tasarısını protesto etmeyi geçtiğini, tasarıyı geri çekmenin ise artık çok geç olduğunu savunmuştu.

Hong Konglu eylemciler, gözaltına alınan ve tutuklanan eylemcilere af çıkarılmasını, polis şiddetine karşı komisyon kurulmasını ve şiddet uygulayan polislerin cezalandırılmasını talep ediyor.