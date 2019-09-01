Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da protesto gösterileri, hava trafiğini aksatmak amacıyla bu kez havalimanına taşındı
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Hong Kong'da protesto gösterileri, hava trafiğini aksatmak amacıyla bu kez havalimanına taşındı

3 saat önce

Hong Kong’da suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protesto gösterileri, hava trafiğini aksatmak amacıyla bu kez havalimanına taşındı.

Hong Kong'da protesto gösterileri, hava trafiğini aksatmak amacıyla bu kez havalimanına taşındı, System.String[]

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protesto gösterileri, hava trafiğini aksatmak amacıyla bu kez havalimanına taşındı.


Göstericilerin, havalimanından şehre giden trenleri engellemesi sonucu, yüzlerce yolcu mağdur oldu. Protestocular, havalimanına giden kara yollarında da trafiği engelleme girişiminde bulundu.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:08 
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