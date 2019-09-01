Hong Kong'da protesto gösterileri, hava trafiğini aksatmak amacıyla bu kez havalimanına taşındı
3 saat önce
Hong Kong’da suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protesto gösterileri, hava trafiğini aksatmak amacıyla bu kez havalimanına taşındı.
Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protesto gösterileri, hava trafiğini aksatmak amacıyla bu kez havalimanına taşındı.
Göstericilerin, havalimanından şehre giden trenleri engellemesi sonucu, yüzlerce yolcu mağdur oldu. Protestocular, havalimanına giden kara yollarında da trafiği engelleme girişiminde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:08
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