Son Dakika Haberleri: - Hong Kong'da protestocular Çin'in yıl dönümünde sokaklarda
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- Hong Kong'da protestocular Çin'in yıl dönümünde sokaklarda

49 dakika önce

- Hong Kong'da protestocular Çin'in yıl dönümünde sokaklardaHONG KONG - Hong Kong'da Çin'in 70. kuruluş yıl dönümünde hükümet karşıtı binlerce gösterici sokaklara döküldü.

- Hong Kong'da protestocular Çin'in yıl dönümünde sokaklarda

HONG KONG - Hong Kong'da Çin'in 70. kuruluş yıl dönümünde hükümet karşıtı binlerce gösterici sokaklara döküldü.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde binlerce gösterici bugün yine sokaklarda. Çin'in kuruluşunun 70. yıl dönümünde düzenlenen gösterilerde, polis protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Sabahın erken saatlerinde barışçıl başlayan gösteriler, of Wong Tai Sin ve Sha Tin bölgesinde şiddetlenerek devam ediyor. Siyah giyimli protestocular, polis yasağına rağmen alışveriş bölgesi Causeway Bay'dan hükümet binalarının bulunduğu Admiralty bölgesine yürüdü. Göstericiler çevredeki yolları kapayarak barikat kurdu. Hong Kong yönetimi parlamento binasının tahliye edilmesi talimatı verdi.

Dün polis tarafından yapılan açıklamada, Salı günü kentte çok şiddetli gösteriler olabileceği konusunda halk uyarılmıştı. Dün düzenlenen protestolarda, Wan Chai'de 17-25 yaşları arasındaki 5 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Hong Kong, İngiltere'nin 1842'de başlayan sömürge yönetiminin ardından 1997'de "bir devlet iki sistem" formülüyle yeniden Çin'e devredilmişti. Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iade edilmesini kolaylaştıran tasarının 3 Nisan'da yerel parlamentoya sunulmasının ardından Haziran ayında protestolar patlak vermiş ve Baş Yönetici Carrie Lam tasarının öldüğünü söylemişti. Protestocuların tasarının tamamen geri çekilmesi talebinin ardından Carrie Lam, 4 Eylül'de tasarıyı geri çekmişti. Ancak protestolar şiddetlenerek devam etti. Protestocular, tutuklanan göstericilere af çıkarılması, polis şiddetine karşı bağımsız bir komisyon kurulması, siyasi reformlar gibi taleplerinin yerine getirilmesini istiyor.

- Hong Kong'da protestocular Çin'in yıl dönümünde sokaklarda

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Hükümet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:17 Kaynak: İHA
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