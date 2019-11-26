Hong Kong'da protestocular, demokrasi yanlılarının zaferine rağmen tekrar sokaklarda

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Çin ve hükümet karşıtı protestocular, demokrasi savunucularının pazar günkü yerel seçimde Pekin yanlılarına karşı aldığı sandık zaferine rağmen sokaklara geri döndü.

Kentteki Central bölgesinde toplanan yüzlerce protestocu, hükümet aleyhine slogan attı. Bölgedeki Kowloon Körfezi yolunda trafiğin kısa süreliğine kesilmesine neden olan göstericiler, Hong Kong yönetimine siyasi reformları hayata geçirmesi ve polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurması çağrısı yaptı.

Polytechnic Üniversitesinde 10 gündür polis kuşatması altında bulunan protestocu gençlere destek mesajı veren grup, Baş Yönetici Carrie Lam yönetimine tepki gösteren pankartlar taşıdı.

Diğer yandan körfezin diğer yakasındaki Victoria Limanı karşısında, 200'den fazla gösterici, Sheung Yuet ile Wang Chiu caddeleri arasındaki kavşağı işgal ederek araç trafiğini yaklaşık 20 dakika boyunca durdurdu.

Bölgede bulunan çevik kuvvet polisi, izinsiz gösteri yapan protestoculara dağılmaları çağrısı yaptı. Barışçıl şekilde son bulan gösterilerin ardından bölgedeki araç trafiği normale döndü.

Sandık sonuçları protestoların halktan destek gördüğüne işaret

Hong Kong'da pazar günü yapılan belediye meclis üyeliği seçiminde demokrasi yanlıları 18 seçim bölgesinin 17'sinde ipi göğüslemişti.

Çin karşıtları, mahalli idare seçiminde yüzde 76,7 oyla 452 sandalyeden 347'sinin sahibi oldu. Pekin yanlılarının yüzde 13,2 oyla sadece 60 sandalye alabildiği yerel seçimde, bağımsız adaylar yüzde 10,1 oyla 45 sandalye kazanabilmişti.

Protestolarda şiddet dalgası

Hong Kong'da yaz başından bu yana devam eden protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları arttı.

Göstericiler, geçen hafta başında üniversite kampüslerini ve kent merkezlerini işgal etmişti.

Güvenlik güçleri, öğrenci ve protestocuların işgal ettiği 10'dan fazla üniversite kampüsünün çoğunda kontrolü ele almış, işgal sadece Polytechnic Üniversitesi'nde devam etmişti.

Geçen hafta başında başlayan üniversite işgalleri nedeniyle birçok üniversite, 2019'un son iki ayında ders yapılmayacağını duyurmuş, yüzlerce yabancı öğrenci Hong Kong'dan ayrılmıştı.

Kentte hazirandan bu yana 5 binden fazla protestocu gözaltına alındı.

Hong Kong'un statüsü

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesi" ile uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a 2047'ye kadar basın, ifade, toplanma, inanç ve serbest akademik çalışma gibi özgürlükleri ile bağımsız idari ve hukuki yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Hong Kong, Çin'e bağlı olmasına rağmen kendine ait para birimi, dil, hukuk sistemi ve kimlik kullanıyor. Özerk yapılı bölgenin sadece savunma ve dış politika gibi konularda Pekin'e bağlı olduğu bu yönetim modeli, "bir ülke, iki sistem" olarak adlandırılıyor.

Demokrasi savunucuları, başta Hong Kong'da adayların Pekin yönetimince belirlendiği seçim modeli olmak üzere, bölgedeki mevcut Çin kaynaklı pratiklerin söz konusu "bir ülke, iki sistem" ilkesine aykırı olduğu görüşünü savunuyor.