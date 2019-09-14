Son Dakika Haberleri: Hong kong'da protestocular ile çin yanlıları birbirine girdi
Son Dakika Güncel Haber

Hong kong'da protestocular ile çin yanlıları birbirine girdi

40 dakika önce

Hong Kong'da bir grup Çin yanlısı ile protestocular arasında alışveriş merkezi önünde kavga çıktı.

Hong kong'da protestocular ile çin yanlıları birbirine girdi, System.String[]
Hong Kong'da bir grup Çin yanlısı ile protestocular arasında alışveriş merkezi önünde kavga çıktı. Olay yerine hemen polis gelirken, kavga edenler gözaltına alındı.

Hong Kong'da Çin yanlısı grup, Çin bayrakları ile marşlar eşliğinde yürüyüş düzenledi. Ünlü alışveriş merkezi Amoy Plaza önünde çıkan olayda, protestocular ile Çin yanlıları arasında kavga çıktı. Amatör kameraların kaydettiği görüntülerde, Çin yanlısı grup ellerindeki bayraklarla protestoculara saldırdı. Protestoculardan birinin ise, Çin bayrağı taşıyan bir kişiyi çelme takarak yere düşürdüğü ve yerde tekmelediği görüldü. Yerel medya, polisin hemen olay yerine intikal ettiğini ve birkaç kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Hong Kong'da protestolar 15'inci haftasında da devam ediyor. Protestocular, suçlu iade tasarısının iptaline rağmen protestolarını sonlandırmadı. Protestocular, bugüne kadar gözaltına alınan yaklaşık bin 300 kişinin serbest bırakılmasını ve polisin hesap vermesini istiyor. Şimdiye kadar Çin yanlısı gruplarla herhangi bir şiddet eylemi yaşanmamıştı. Bugün çıkan olaylardan sonra alışveriş merkezinin kepenklerinin kapatıldığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
---------------------------------
-Çin yanlısı grupla protestocuların kavgası
-İki grup arasında itişmeler
-Çin yanlısı grubun bayrak sopasıyla saldırması


Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gökhan Özoğuz'dan tartışma yaratan çıkış: PKK orman yakar, diğeri altın arar. Hiçbir farkları yok!
İzmirli kızları döven polis, bağış yapmayı reddedip sanık oldu İBB'nin iki seçim arasında 524 aracı iade ettiği ortaya çıktı MHP lideri Bahçeli'den İmamoğlu çıkışı: Kırık sandalyeliler nereye varmak istemektedir?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 13:02:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hong kong'da protestocular ile çin yanlıları birbirine girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]