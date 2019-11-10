Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da protestocular, metro istasyonu ve alışveriş merkezine saldırdı
Son Dakika Güncel Hong Kong'da protestocular, metro istasyonu ve alışveriş merkezine saldırdı

Hong Kong'da protestocular, metro istasyonu ve alışveriş merkezine saldırdı

7 saat önce

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde göstericiler, alışveriş merkezi ve metro istasyonuna zarar verdi.

Hong Kong'da protestocular, metro istasyonu ve alışveriş merkezine saldırdı, System.String[]

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde göstericiler, alışveriş merkezi ve metro istasyonuna zarar verdi.

Hong Kong'un kuzeydoğusundaki Sha Tin bölgesinde, metro istasyonunun güvenlik güçlerince kapatılmasının ardından protestocular, istasyonun camlarını kırdı, bilet gişesine zarar verdi.

Göstericiler, Tsuen Mun semtindeki bir alışveriş merkezinde bazı mağazaların camlarını kırarak, bir restorandaki masaları ve sandalyeleri devirdi.

Dün düzenlenen gösterilere destek veren bazı milletvekilleri gözaltına alınmış bazıları da karakola çağrılmıştı.

Binlerce kişi, göstericilerle polis arasında çıkan çatışma sırasında katlı otoparktan düşerek yaralanan ve cuma günü hayatını kaybeden üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Chow Tsz-lok için düzenlenen anma etkinliklerine katılmıştı.

Polis karşıtı sloganlar atan göstericiler, "Hong Kong polis devletidir" yazılı pankartlar taşımıştı.

Bölgedeki protestolar

Hong Kong yönetimi, "şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sunmuştu.

Tasarının, Hong Kong'un özerk yönetim yapısı ve yargı bağımsızlığını zedeleyerek kenti, Çin merkezi yönetiminin güdümüne sokacağını düşünen muhalefet, haziran başında kentte büyük kitlesel protestolar başlatmıştı.

Protestoların gün geçtikçe şiddetini artırması üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamış, gösterilerin sürmesi üzerine 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini duyurmuştu.


Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemlerine devam ediyor. 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı protestolar, Hong Kong'un son 10 yılda ilk defa ekonomik durgunluk yaşamasına yol açtı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:30 Kaynak: AA
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