Hong Kong'da protestocular sokakları boşalttı
57 dakika önce
Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesine olanak veren yasa tasarısına karşı hükümet binaları çevresinde gösteri düzenleyen protestocular polisin talebiyle caddeleri boşalttı.
Hong Kong
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:33
'da suçluların Çin'e iadesine olanak veren yasa tasarısına karşı hükümet binaları çevresinde gösteri düzenleyen protestocular polisin talebiyle caddeleri boşalttı.
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