Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da protestocular sokakları boşalttı
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Hong Kong'da protestocular sokakları boşalttı

57 dakika önce

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesine olanak veren yasa tasarısına karşı hükümet binaları çevresinde gösteri düzenleyen protestocular polisin talebiyle caddeleri boşalttı.

Hong Kong'da protestocular sokakları boşalttı, System.String[]
Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesine olanak veren yasa tasarısına karşı hükümet binaları çevresinde gösteri düzenleyen protestocular polisin talebiyle caddeleri boşalttı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:33 
hükümet, çin, hong kong
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