Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da protestocular Yasama Meclisi'ni bastı, polisle göstericiler arasında çatışmalar çıktı
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Hong Kong'da protestocular Yasama Meclisi'ni bastı, polisle göstericiler arasında çatışmalar çıktı

1 saat önce

Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı çıkılan protestolar sırasında çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu bir grup gösterici, Yasama Meclisi binasını bastı

Hong Kong'da protestocular Yasama Meclisi'ni bastı, polisle göstericiler arasında çatışmalar çıktı, System.String[]
Çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu yüzleri maskeli ve başları kasklı yüzlerce kişi, Hong Kong'da Yasama Meclisi'ni bastı.

Kent yönetiminin İngiltere'den Çin'e devredilişinin 22'nci yıl dönümü nedeniyle binlerce kişi Meclis binası önünde toplanırken öfkeli kalabalık camları ve kapıları kırarak içeri girdi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:53 
Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Dünya
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