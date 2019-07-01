Hong Kong'da protestocular Yasama Meclisi'ni bastı, polisle göstericiler arasında çatışmalar çıktı
1 saat önce
Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı çıkılan protestolar sırasında çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu bir grup gösterici, Yasama Meclisi binasını bastı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:53
Çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu yüzleri maskeli ve başları kasklı yüzlerce kişi, Hong Kong
'da Yasama Meclisi'ni bastı.
Kent yönetiminin İngiltere
'den Çin'e devredilişinin 22'nci yıl dönümü nedeniyle binlerce kişi Meclis binası önünde toplanırken öfkeli kalabalık camları ve kapıları kırarak içeri girdi.
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