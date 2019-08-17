Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da protestolar 11. haftasında: Hem hükümet karşıtları hem de taraftarları eylem yaptı
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Hong Kong'da protestolar 11. haftasında: Hem hükümet karşıtları hem de taraftarları eylem yaptı

9 dakika önce

Hong Kong’da göstericiler, suçluların Çin’e iade tasarısının iptali talebiyle düzenledikleri protestolarının 11. haftasına girdi. Hükümet karşıtı gösterilerin yanı sıra aynı günde hükümet yanlıları da protesto düzenledi.

Hong Kong'da protestolar 11. haftasında: Hem hükümet karşıtları hem de taraftarları eylem yaptı, System.String[]
Hong Kong'da suçluların Çin'e iade tasarısının iptali talebiyle düzenlenen protestolar 11. haftasına girdi. Cumartesi günkü eylemlere Meslek Öğretmenleri Birliği de katıldı. Hükümet karşıtı gösterilerin yanı sıra aynı günde hükümet yanlıları da yürüyüş yaptı.

Bölgede yaklaşık üç aydır süren hükümet karşıtı protestolar Hong Kong'un üç farklı semtinde düzenlendi. Meslek Öğretmenleri Birliği'nin organize ettiği yürüyüş Central semtinden başlayarak Hong Kong Özerk Yönetimi lideri Carrie Lam'in ikamet ettiği hükümet konağında son buldu.
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Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Hükümet, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:18 
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