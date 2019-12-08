Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da protestolar 6. ayında: Sokağa çıkan göstericiler ne düşünüyor ? Ne istiyor ?
Son Dakika Dünya Hong Kong'da protestolar 6. ayında: Sokağa çıkan göstericiler ne düşünüyor ? Ne istiyor ? - Son Dakika Dünya

Hong Kong'da protestolar 6. ayında: Sokağa çıkan göstericiler ne düşünüyor ? Ne istiyor ?

6 saat önce

Hong Kong’da protestolar 6. ayında: Sokağa çıkan göstericiler ne düşünüyor ? Ne hissediyor ? Hong Kong'da, şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolar altı aydır aralıksız sürerken, göstericiler ne düşünüyor ? Ne hissediyor ? Bu soruların yanıtlarını sizle

Hong Kong'da protestolar 6. ayında: Sokağa çıkan göstericiler ne düşünüyor ? Ne istiyor ?, System.String[]

Hong Kong'da, şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolar altı aydır aralıksız sürerken, göstericiler ne düşünüyor ' Ne hissediyor ' Bu soruların yanıtlarını sizler için derledik.


Görüşlerini aktaran göstericiler güvenlik nedeniyle sadece ilk isimlerini ve yaşlarını söyledi.

Euronews.com'da Görüntüle

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:29 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



VakıfBank dünya üçüncüsü oldu!
Libya duyurdu: Türkiye ile yapılan mutabakat yürürlüğe girdi Şehir Üniversitesi polemiği büyüyor! Ahmet Davutoğlu ve ekibi mal varlıklarını açıklayacak Yunan Parlamentosu'nda İslam'a hakaret edildi, Türk vekil sert çıktı: İftira atmaya hakkınız yok

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 20:11:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da protestolar 6. ayında: Sokağa çıkan göstericiler ne düşünüyor ? Ne istiyor ?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]