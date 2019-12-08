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Hong Kong'da protestolar 6. ayında: Sokağa çıkan göstericiler ne düşünüyor ? Ne istiyor ?
6 saat önce
Hong Kong’da protestolar 6. ayında: Sokağa çıkan göstericiler ne düşünüyor ? Ne hissediyor ?
Hong Kong'da, şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolar altı aydır aralıksız sürerken, göstericiler ne düşünüyor ? Ne hissediyor ? Bu soruların yanıtlarını sizle
Hong Kong'da, şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolar altı aydır aralıksız sürerken, göstericiler ne düşünüyor ' Ne hissediyor ' Bu soruların yanıtlarını sizler için derledik.
Görüşlerini aktaran göstericiler güvenlik nedeniyle sadece ilk isimlerini ve yaşlarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:29
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