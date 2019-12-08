Hong Kong'da protestolar 6. ayında: Sokağa çıkan göstericiler ne düşünüyor ? Ne istiyor ?

Hong Kong'da, şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolar altı aydır aralıksız sürerken, göstericiler ne düşünüyor ' Ne hissediyor ' Bu soruların yanıtlarını sizler için derledik.



Görüşlerini aktaran göstericiler güvenlik nedeniyle sadece ilk isimlerini ve yaşlarını söyledi.