Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da protestolar devam ediyor
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Hong Kong'da protestolar devam ediyor

1 saat önce

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesi tasarısının iptali talebiyle yaklaşık 2 ay önce başlayan protestolar bugün de sürdü.

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Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesi tasarısının iptali talebiyle yaklaşık 2 ay önce başlayan protestolar bugün de sürdü.
Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:57 
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