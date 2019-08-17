Hong Kong'da protestolar devam ediyor
1 saat önce
Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesi tasarısının iptali talebiyle yaklaşık 2 ay önce başlayan protestolar bugün de sürdü.
Hong Kong
'da suçluların Çin'e iadesi tasarısının iptali talebiyle yaklaşık 2 ay önce başlayan protestolar bugün de sürdü.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:57
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