Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da protestolar hız kesmeden devam ediyor
Son Dakika Dünya Hong Kong'da protestolar hız kesmeden devam ediyor

Hong Kong'da protestolar hız kesmeden devam ediyor

7 saat önce

? Hong Kong'da gösterilerin 22'nci eylemciler yine sokaklara çıkarken, güvenlik güçleri de tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Hong Kong'da protestolar hız kesmeden devam ediyor, System.String[]
? Hong Kong'da gösterilerin 22'nci eylemciler yine sokaklara çıkarken, güvenlik güçleri de tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Hong Kong'da devam eden protestolar kapsamında protestocular, polisten herhangi bir olumsuz cevap almadıkları protesto için yerel saat ile yaklaşık 15.00 civarı Victoria Park'ta toplanmaya başladı. Bunun üzerine polis, Causeway Koyu'nda bulunan Victoria Park çevresinde toplanan kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gazla protestoculara müdahale etti. Daha sonra polisin, protesto yapılan bölgelere zırhlı araç ve TOMA sevk etmesinden sonra Merkez(Central), Whan Chai ve Causeway Koyu bölgeleri protestoların merkez noktaları haline geldi. Polisin protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale edip, protestocuları dağıtmaya çalışmasından sonra protestocular polis karşıtı slogan atmaya başladı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, polis yaptığı açıklamada, protestocuların barikatları ateşe verdiğini, bölgedeki iş yerlerine zarar verdiklerini ve tuğlalar fırlattıklarını belirtti.  Ayrıca, Çin'in resmi haber ajanı olan Xinhua Haber Ajansı'nın binasının protestocular tarafından saldırıya uğradığı da belirtildi.

Sosyal medyada protestolara dair paylaşılan görüntülerde, polisin göz yaşartıcı gazla protestoculara müdahale ve birçok protestocuyu gözaltına alma anları görüldü.


- Çin
Dünya

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hindistan'da kız bebeği canlı canlı gömmek isteyen dede suçüstü yakalandı
Pilottan skandal hareket! Sevgilisini kokpite alarak uçak kullanmayı öğretti Macron'dan Bulgaristan'ı kızdıran açıklama! Fransa'ya protesto notası gönderildi ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması: Petrolü elimizde tutacağız, petrolü seviyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 00:18:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da protestolar hız kesmeden devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]