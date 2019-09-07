Hong kong'da protestolar sürüyor
17 dakika önce
Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı geri çekildi ancak protestolar sürüyor.
Hong Kong Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:40 Kaynak: DHA
'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı geri çekildi ancak protestolar sürüyor.
Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda gösteri düzenlemek isteyen göstericilere polis izin vermedi. Polis
, tren istasyonuna sadece uçak bileti olan yolcuların girmesine müsaade etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Tren istasyonundaki polisler
yapılan kontroller
tren istasyonundan görüntü
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