Hong kong'da protestolar sürüyor
1 saat önce
Hong Kong'da protestolar sürüyorHong Kong (DHA) ? Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı geri çekildi ancak protestolar sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:58 Kaynak: DHA
Hong Kong'da protestolar sürüyor
Hong Kong (DHA) ? Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı geri çekildi ancak protestolar sürüyor.
Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda gösteri düzenlemek isteyen göstericilere polis izin vermedi. Polis, tren istasyonuna sadece uçak bileti olan yolcuların girmesine müsaade etti.
Boşanmak isteyen eşinden intikam için 4 çocuğunu asarak öldürdü Son Dakika: Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşına güvenli bölge uyarısında bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'daki eylemlerle ilgili ikiyüzlülük eleştirisi Taksim'de tramvay durağında oturan genci bıçaklayarak öldürdüler