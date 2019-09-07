Son Dakika Haberleri: Hong kong'da protestolar sürüyor
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Hong kong'da protestolar sürüyor

1 saat önce

Hong Kong'da protestolar sürüyorHong Kong (DHA) ? Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı geri çekildi ancak protestolar sürüyor.

Hong Kong'da protestolar sürüyor

Hong Kong (DHA) ? Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı geri çekildi ancak protestolar sürüyor.

Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda gösteri düzenlemek isteyen göstericilere polis izin vermedi. Polis, tren istasyonuna sadece uçak bileti olan yolcuların girmesine müsaade etti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:58 Kaynak: DHA
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