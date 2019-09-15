Son Dakika Haberleri: Hong kong'da protestolar sürüyor
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Hong kong'da protestolar sürüyor

11 dakika önce

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı geri çekildi ancak eylemciler, taleplerinin karşılanmadığını belirterek, polis yasağına rağmen protestolara devam ediyor.

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Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı geri çekildi ancak eylemciler, taleplerinin karşılanmadığını belirterek, polis yasağına rağmen protestolara devam ediyor.
Hong Kong'da protestolar sürüyor. Eylemciler, polisin bugün yapılması planlanan protestoları yasaklamasına rağmen sokaklara döküldü. Protestoların merkezi bugün, lüks alışveriş merkezlerinin bulunduğu Causeway Körfezi oldu.
Binlerce eylemcinin, 'Hong Kong için zafer' sloganları attığı belirtilirken; polisin sokaklarda belirli noktalara toplumsal olaylara müdahale araçlarını (TOMA) konuşlandırdığı açıklandı. Yasaklanan protestoların, yerel saatle 14.30 sıralarında başladığı duyurulurken, polis, yayınladığı bildiride, "Causeway Bay'da toplanan protestocular, Hennessy Road'daki trafiği engelliyor ve 'izinsiz gösterilere katılma' suçunu işliyorlar" dedi.
'ABD BAYRAKLARI DALGALANIYOR'
Eylemcilerin birçoğunun elinde ABD bayrakları olduğu, çok sayıda eylemcinin, ellerinde tuttukları pankartlarda, 'Başkan Trump, lütfen Hong Kong'u kurtar' yazdığı görüldü. Hong Kong basınına konuşan ve eylemciler arasında olan bir öğretmenin, "3 ay sonra, Lam 'geri çekme' sözünü kullandı. Kendisi kelime oyunları yapıyor. Bu kirli bir iş, tüm yönetim bu kirli işin içerisinde" dediği belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Eylemcilerin yürüyüşünden görüntüler
-Eylemcilerin elinde tuttuğu ABD bayrakları ve pankartlar
-Protestolardan detaylar


Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:58 Kaynak: DHA
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Hong kong'da protestolar sürüyor
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