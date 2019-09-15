Hong kong'da protestolar sürüyor

-Eylemcilerin yürüyüşünden görüntüler -Eylemcilerin elinde tuttuğu ABD bayrakları ve pankartlar -Protestolardan detaylar

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son dakika: İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma! Kan donduran görüntüler kameralara yansıdı

Yerine kayyum atanan Hınıs Ziraat Odası Başkanı Abdulsamet Demir, kayyumun yerine kayyum olarak atandı