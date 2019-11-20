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Hong Kong'da protestolar sürüyor

6 saat önce

Protestocu kalabalıktan detaylar Güvenlik önlemi detayı Polisin göstericileri pankartla uyarması Hong Kong'da yüzlerce Çin karşıtı gösterici, şehrin merkezinde, yerel hükümet ve polis şiddetine karşı protesto düzenledi.

Protestocu kalabalıktan detaylar

Güvenlik önlemi detayı

Polisin göstericileri pankartla uyarması Hong Kong'da yüzlerce Çin karşıtı gösterici, şehrin merkezinde, yerel hükümet ve polis şiddetine karşı protesto düzenledi. Gösteriler barışçıl bir şekilde son buldu.

Hong Kong'da protestolar sürüyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:49 Kaynak: AA
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