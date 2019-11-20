Hong Kong'da protestolar sürüyor
6 saat önce
Protestocu kalabalıktan detaylar Güvenlik önlemi detayı Polisin göstericileri pankartla uyarması Hong Kong'da yüzlerce Çin karşıtı gösterici, şehrin merkezinde, yerel hükümet ve polis şiddetine karşı protesto düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:49 Kaynak: AA
Protestocu kalabalıktan detaylar
Güvenlik önlemi detayı
Polisin göstericileri pankartla uyarması Hong Kong'da yüzlerce Çin karşıtı gösterici, şehrin merkezinde, yerel hükümet ve polis şiddetine karşı protesto düzenledi. Gösteriler barışçıl bir şekilde son buldu.
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