Hong Kong'da protestolar turizmi olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Hong Kong'da protestolar turizmi olumsuz etkiledi

6 saat önce

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'ni ziyaret eden turist sayısının 2019'un ikinci yarısında yaklaşık yüzde 40 azaldığı belirtildi.

Hong Kong'da protestolar turizmi olumsuz etkiledi, System.String[]

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'ni ziyaret eden turist sayısının 2019'un ikinci yarısında yaklaşık yüzde 40 azaldığı belirtildi.

Hong Kong Turizm Kurulundan yapılan açıklamada, Haziran 2019'dan bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolara sahne olan Hong Kong'u ziyaret edenlerin sayısında önemli azalma olduğu bildirildi.

Açıklamada, Hong Kong'u 2019'un ikinci 6 ayında 2018'in aynı dönemine göre ziyaret edenlerin sayısında yaklaşık yüzde 40'lık düşüş kaydedildiği belirtildi.

Hong Kong'da, Haziran 2019'da şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda göstericilerle polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.


Kentte kasımda düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda, polis ve göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanmış, bölge, yeni yıla da protestolarla girmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:52 Kaynak: AA
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