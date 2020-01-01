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Hong Kong'da protestolar yılın ilk günü tekrar başladı
6 saat önce
? Hong Kong'da devam eden hükümet karşıtı protestolar yeni yılın ilk günü tekrar başladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:14 Kaynak: DHA
? Hong Kong'da devam eden hükümet karşıtı protestolar yeni yılın ilk günü tekrar başladı. Binlerce kişi sokaklara çıkarak protestolara devam etti.Hong Kong'da demokrasi yanlısı hükümet karşıtı eylemciler tarafından 7 ay boyunca sürdürülen protestolar, yılın ilk günü de devam etti. Protestolar devam ederken ilk defa polis eylemcilere müdahalede bulunmadı, ilerleyen saatlerde bankalara zarar veren ve yollara barikat kuran eylemcilere polis biber gazıyla müdahalede bulundu.
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