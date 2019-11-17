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Hong Kong'da protestolarda bir sağlık görevlisi ok ile vuruldu

6 saat önce

Hong Kong'da protestolar şiddetlenerek devam ederken, eylemcilerin polise karşı ok ve yay kullanması sonucu bir sağlık görevlisi bacağından ok ile vuruldu.

Hong Kong'da protestolarda bir sağlık görevlisi ok ile vuruldu, System.String[]

Hong Kong'da protestolar şiddetlenerek devam ederken, eylemcilerin polise karşı ok ve yay kullanması sonucu bir sağlık görevlisi bacağından ok ile vuruldu. Öte yandan, eylemcilerin Hung Hom bölgesindeki bir köprünün üzerinde barikat kurduğu ve ateşe verdiği görüldü.

Hong Kong'da gösteriler devam ediyor. Daha önce eylemcilerin ok ve yay kullandıkları, bambudan inşa ettikleri mancınık ile polise kiremit attıkları kameralara yansımıştı. Yerel medya, bir sağlık görevlisinin bacağından ok ile vurulduğunu açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü ve fotoğraflarda, sağlık görevlisinin bacağının arka kısmından ok ile vurulduğu görüldü.

'KÖPRÜDEKİ BARİKATLARI ATEŞE VERDİLER'

Bunun yanı sıra, eylemcilerin Hong Kong'un Hung Hom bölgesindeki bir köprüyü, polisin geçişini engellemek için barikatlarla kapattıkları ve bu barikatları ateşe verdiklerine ilişkin görüntüler, sosyal medyadan Antony Dapiran tarafından paylaşıldı. Polisin, yer yer eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale ettiği belirtildi.

EYLEMCİLER NE İSTİYOR?

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da yerel parlamentoya sunulmuştu. Haziran ayında başlayan protestolardan aylar sonra, 4 Eylül'de Hong Kong İcra Kurulu Başkan Carrie Lam, tasarının geri çekildiğini söylemişti. Protestoları organize eden grupların sözcüleri, eylemlerinin yasa tasarısını protesto etmeyi geçtiğini, tasarıyı geri çekmenin ise artık çok geç olduğunu savunmuştu.

Hong Konglu eylemciler, gözaltına alınan ve tutuklanan eylemcilere af çıkarılmasını, polis şiddetine karşı komisyon kurulmasını ve şiddet uygulayan polislerin cezalandırılmasını talep ediyor.


Dünya

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:10 Kaynak: DHA
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