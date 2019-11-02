Hong Kong'da protestoların 22. haftası: Bağımsızlık sloganları ve sert müdahale

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde nisan ayından beri süren hükümet karşıtı demokrasi yanlısı gösteriler cumartesi günü şiddet olaylarına sahne oldu.

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İran'da 80 bin kişi hep bir ağızdan "Türkiye" diye haykırdı