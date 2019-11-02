Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da protestoların 22. haftası: Bağımsızlık sloganları ve sert müdahale
Son Dakika Dünya Hong Kong'da protestoların 22. haftası: Bağımsızlık sloganları ve sert müdahale

Hong Kong'da protestoların 22. haftası: Bağımsızlık sloganları ve sert müdahale

6 saat önce

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde nisan ayından beri süren hükümet karşıtı demokrasi yanlısı gösteriler cumartesi günü şiddet olaylarına sahne oldu.

Hong Kong'da protestoların 22. haftası: Bağımsızlık sloganları ve sert müdahale, System.String[]

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde nisan ayından beri süren hükümet karşıtı demokrasi yanlısı gösteriler cumartesi günü şiddet olaylarına sahne oldu.


Binlerce gösterici hafta sonları önemli buluşma alanlarından şehrin ada tarafındaki Victoria Park'da toplanarak "acil bağımsızlık çağrısı" yaptı.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:08 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması: Petrolü elimizde tutacağız, petrolü seviyorum
ABD'de dehşete düşüren olay! Sevgilisinin kafasına sıktıktan sonra tecavüz etti! Hollanda'da F-35 savaş uçağının karşılamasında köpük sıkılınca renkli görüntüler ortaya çıktı İran'da 80 bin kişi hep bir ağızdan "Türkiye" diye haykırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 19:55:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da protestoların 22. haftası: Bağımsızlık sloganları ve sert müdahale
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]