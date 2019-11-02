Hong Kong'da protestoların 22. haftası: Bağımsızlık sloganları ve sert müdahale
6 saat önce
Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde nisan ayından beri süren hükümet karşıtı demokrasi yanlısı gösteriler cumartesi günü
şiddet olaylarına sahne oldu.
Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde nisan ayından beri süren hükümet karşıtı demokrasi yanlısı gösteriler cumartesi günü şiddet olaylarına sahne oldu.
Binlerce gösterici hafta sonları önemli buluşma alanlarından şehrin ada tarafındaki Victoria Park'da toplanarak "acil bağımsızlık çağrısı" yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:08
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