Son Dakika Haberleri: Hong kong'da protestoların sebebi olan tasarı geri çekiliyor
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Hong kong'da protestoların sebebi olan tasarı geri çekiliyor

1 saat önce

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, protestocuların en önemli talebini karşılayarak, suçlu iade tasarısının geri çekileceğini açıklayacak.

Hong kong'da protestoların sebebi olan tasarı geri çekiliyor, System.String[]
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, protestocuların en önemli talebini karşılayarak, suçlu iade tasarısının geri çekileceğini açıklayacak.

Hong Kong'da 3 aydır süren protestoların ışığında bugün çok önemli bir adım atılacak. Suçluların Çin'e iadesini sağlayan yasa tasarısı bugün açıklanacak kararla geri çekilecek. Hong Kong lideri Carrie Lam'in yetkililerle görüştükten sonra kararı açıklayacağı bildirildi. Yasa tasarısının iptaliyle protestoların son bulacağı tahmin edilirken, Yasama Konseyi'nin Ekim ayında açılmasıyla tasarının görüşüleceğini ve bu uzamanın teknik bir prosedür olduğu açıklandı.

PROTESTOLAR 13'ÜNCÜ HAFTASINDA

3 Nisan'da parlamentoya sunulan yasa tasarısıyla birlikte Hong Kong'da başlayan gösteriler, 13'üncü haftasında, geçtiğimiz hafta sonu da devam etti. Hafta başında yaklaşık 10 bin öğrenci eğitim yılının ilk gününde okulları boykot etti. Polise molotofla saldıran protestocuların ayrıca Çin bayrakları yaktığı da görüldü.

DAHA ÖNCE ASKIYA ALINMIŞTI

Hong Kong lideri Carrie Lam, daha önce suçluların iadesi tasarısının 'yarattığı kaos ve fikir ayrılıkları sebebiyle' askıya alındığını duyurmuştu. Ancak bundan tatmin olmayan 2 milyon protestocu 16 Haziran günü sokağa çıkmıştı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:11 Kaynak: DHA
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