Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da protestoların şiddeti artıyor (3)
Son Dakika Güncel Hong Kong'da protestoların şiddeti artıyor (3) - Son Dakika

Hong Kong'da protestoların şiddeti artıyor (3)

6 saat önce

Yanan otobüsü söndürme çalışmaları Güvenlik önlemleri HONG KONG - Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları devam ediyor.

Yanan otobüsü söndürme çalışmaları

Güvenlik önlemleri HONG KONG - Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları devam ediyor.

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Hong Kong'da protestoların şiddeti artıyor (3)

Hong Kong, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:58 Kaynak: AA
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