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Hong Kong'da protestoların şiddeti artıyor (3)
6 saat önce
Yanan otobüsü söndürme çalışmaları Güvenlik önlemleri HONG KONG - Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:58 Kaynak: AA
Yanan otobüsü söndürme çalışmaları
Güvenlik önlemleri HONG KONG - Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları devam ediyor.
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