Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da protestoların şiddeti artıyor (5)
Son Dakika Güncel Hong Kong'da protestoların şiddeti artıyor (5) - Son Dakika

Hong Kong'da protestoların şiddeti artıyor (5)

6 saat önce

Göstericilerin molotof kokteyli atması HONG KONG - Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları devam ediyor.

Göstericilerin molotof kokteyli atması HONG KONG - Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları devam ediyor. (5)

Hong Kong'da protestoların şiddeti artıyor (5)

Hong Kong, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:47 Kaynak: AA
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