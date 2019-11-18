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Hong Kong'da protestoların şiddeti artıyor (5)
6 saat önce
Göstericilerin molotof kokteyli atması HONG KONG - Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:47 Kaynak: AA
Göstericilerin molotof kokteyli atması HONG KONG - Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları devam ediyor. (5)
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