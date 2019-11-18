Hong Kong'da protestoların şiddeti artıyor (6)

Polisin göstericileri gözaltına alması

İtfaiye ekibinin alevlere müdahalesi

Polisler ile göstericiler arasında yaşanan çatışmalar

Ambulans ve sağlık ekiplerinin gelişi

Polislerin aldığı güvenlik önlemleri HONG KONG - Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları devam ediyor.

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