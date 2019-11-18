Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da protestoların şiddeti artıyor (6)
Son Dakika Güncel Hong Kong'da protestoların şiddeti artıyor (6) - Son Dakika

Hong Kong'da protestoların şiddeti artıyor (6)

6 saat önce

Polisin göstericileri gözaltına alması İtfaiye ekibinin alevlere müdahalesi Polisler ile göstericiler arasında yaşanan çatışmalar Ambulans ve sağlık ekiplerinin gelişi Polislerin aldığı güvenlik önlemleri HONG KONG - Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları devam ediyor.

Polisin göstericileri gözaltına alması

İtfaiye ekibinin alevlere müdahalesi

Polisler ile göstericiler arasında yaşanan çatışmalar

Ambulans ve sağlık ekiplerinin gelişi

Polislerin aldığı güvenlik önlemleri HONG KONG - Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları devam ediyor.

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Hong Kong'da protestoların şiddeti artıyor (6)

Hong Kong, İtfaiye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:09 Kaynak: AA
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