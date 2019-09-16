Hong Kong'da sağlık çalışanlarından protestoculara destek yürüyüşü

HONG Hong Kong'da yüzlerce sağlık çalışanı, bölgede siyasi reformlar için düzenlenen gösterilere destek vermek amacıyla yürüyüş yaptı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki başlıca hastanelerden biri olan Prince of Wales'in siyah ameliyat maskeleri takarak, sloganlar atarak ve insan zinciri oluşturarak yürüyüşe geçen yüzlerce çalışanı, yönetime göstericilerin taleplerini karşılayarak krizi çözmesi çağrısında bulundu.

İsminin Ching olduğunu söyleyen bir hemşire, "Hong Kong'un yeniden barış içinde olmasını ümit ediyorum. Umarım polis keyfi tutuklamalara ve aşırı güç kullanımına son verir." ifadesini kullandı.

Öte yandan Hong Kong'da 500 kadar doktorun imzasıyla iki gazetede bugün yayımlanan bir mektupta, polisin krizi ele alış biçimi desteklendi ve şiddetin yüceltilmemesi gerektiği ifade edildi.

Bu arada emniyet yetkilisi Tse Chun-Chung, bölgede haziran ayından bu yana düzenlenen gösterilerde gözaltına alınanların sayısının bin 453'e yükseldiğini açıkladı.

Hong Kong yönetimi, bölgede dün binlerce göstericinin katıldığı hükümet karşıtı protestoların ardından şiddetin çözüm olmadığını açıklamıştı.

Suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestoların 15'inci haftasına girdiği Hong Kong'da dün yönetim karşıtı gruplardan Sivil İnsan Hakları Cephesi'nin organize ettiği bir gösteri düzenlenmişti.

Bölgede Causeway Bay'den Central semtine yürüyüşe geçen protestocular, güzergah üzerindeki Wan Chai ve Admiralty'de hükümet binalarının yakınlarına molotofkokteyli atmıştı.

Bazı yolların kapatılmasına neden olan ve alışveriş merkezlerine zarar veren protestoların ardından Admiralty ve Wan Chai'de metro hizmetleri askıya alınmıştı.

Polisin dağılmaları yönündeki uyarısına rağmen yürüyüşe devam eden göstericilere güvenlik güçleri, zırhlı araç ve göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti. Göstericiler de polise molotofkokteyli ve kaldırım taşları atarak karşılık vermişti.

Hong Kong'da protestoların hedefindeki iade tasarısı yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuzda tasarının öldüğünü açıklamıştı.

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek, " Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." açıklamasını yapmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulması, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesi ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.