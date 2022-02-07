Hong Kong'da salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü - Son Dakika

Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi.

CNA'nın haberine göre, Hong Kong'da 614 kişinin daha virüse yakalandığı, bunun salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı olduğu bildirildi.

Dün de 342 vakanın tespit edildiği bölgede, omicron varyantının etkisiyle vaka sayılarında artış görüldü.

Hong Kong, dünya genelinde en sıkı Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı bölgelerden biri olarak biliniyor.

Kısıtlamalar nedeniyle uçuşların yüzde 90 oranında azaldığı Hong Kong'da, kamu çalışanlarının büyük bir kısmı evden çalışmaya devam ediyor.

Virüsün ortaya çıktığı 2020 yılının başından bu yana Hong Kong'da 16 binin üzerinde vaka kayıtlara geçti, 213 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti.

7,5 milyon kişiye ev sahipliği yapan Hong Kong'da nüfusun yüzde 80'i virüse karşı en az bir doz aşılandı.