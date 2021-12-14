Hong Kong'da satılan daire, Asya'da metrekaresine en çok ödenen rezidans oldu - Son Dakika

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 82 milyon dolara satılan daire, Asya'da metrekare başına en çok ödeme yapılan rezidans oldu.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Hong Kong'un Victoria Peak ilçesindeki daire, merkezi Guangcou'daki Heungkong Şirketler Grubu'nun varisi iş insanı Lau Chauin tarafından satın alındı.

Lau, Mount Nicholson bölgesindeki site içinde yer alan 4 bin 544 metrekarelik dairenin metrekaresine 18 bin 50 dolar ödedi. Bu, Asya'da bir daire için metrekare başına ödenen en yüksek bedel oldu.

Daha önce Hong Kong'da Mid Levels bölgesinde Borett Bulvarı 21 Numara'daki rezidans kompleksindeki bir daireye metrekare başına ödenen 17 bin 430 dolar en yüksek bedel olmuştu.

Öte yandan Lau, aynı sitedeki 16C numaralı daireyi de 71 milyon 890 bin dolara satın alırken metrekare başına 17 bin 180 dolar ödedi.

"Yeni Hong Konglular"

Hong Kong'da son 2 yılda ultra lüks rezidansların yaklaşık yarısı, Çin ana karasından gelen müşterilere satıldı.

"Yeni Hong Konglular" olarak adlandırılan ana karada yerleşik alıcılar, Hong Kong'daki en lüks iki rezidans kompleksi olan Mount Nicholson sitesi ile Borett Bulvarı 21 Numara'daki dairelerin yüzde 60'na sahip.