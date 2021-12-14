Üye Girişi
Hong Kong'da satılan daire, Asya'da metrekaresine en çok ödenen rezidans oldu - Son Dakika

Hong Kong'da satılan daire, Asya'da metrekaresine en çok ödenen rezidans oldu

14.12.2021 19:22
Hong Kong'da satılan daire, Asya'da metrekaresine en çok ödenen rezidans oldu

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 82 milyon dolara satılan daire, Asya'da metrekare başına en çok ödeme yapılan rezidans oldu.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 82 milyon dolara satılan daire, Asya'da metrekare başına en çok ödeme yapılan rezidans oldu.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Hong Kong'un Victoria Peak ilçesindeki daire, merkezi Guangcou'daki Heungkong Şirketler Grubu'nun varisi iş insanı Lau Chauin tarafından satın alındı.

Lau, Mount Nicholson bölgesindeki site içinde yer alan 4 bin 544 metrekarelik dairenin metrekaresine 18 bin 50 dolar ödedi. Bu, Asya'da bir daire için metrekare başına ödenen en yüksek bedel oldu.

Daha önce Hong Kong'da Mid Levels bölgesinde Borett Bulvarı 21 Numara'daki rezidans kompleksindeki bir daireye metrekare başına ödenen 17 bin 430 dolar en yüksek bedel olmuştu.

Öte yandan Lau, aynı sitedeki 16C numaralı daireyi de 71 milyon 890 bin dolara satın alırken metrekare başına 17 bin 180 dolar ödedi.

"Yeni Hong Konglular"

Hong Kong'da son 2 yılda ultra lüks rezidansların yaklaşık yarısı, Çin ana karasından gelen müşterilere satıldı.

"Yeni Hong Konglular" olarak adlandırılan ana karada yerleşik alıcılar, Hong Kong'daki en lüks iki rezidans kompleksi olan Mount Nicholson sitesi ile Borett Bulvarı 21 Numara'daki dairelerin yüzde 60'na sahip.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, dolar, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hong Kong'da satılan daire, Asya'da metrekaresine en çok ödenen rezidans oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

19:18 "OHAL'e hazırlıklı olun" diyen Prof. Dr. İzzet Özgenç'ten yeni açıklama: Endişelerimi dile getirdim
Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti! Yaptığı hazırlık dikkat çekti 18:57 Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti! Yaptığı hazırlık dikkat çekti Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor 18:19 Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! 16:20 Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Suratına asit atan erkekle evlenen Berfin'in babası canlı yayına: Hepimize ihanet etti 14:56 Suratına asit atan erkekle evlenen Berfin'in babası canlı yayına: Hepimize ihanet etti 550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı 14:18 550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini 14:16 Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem 14:14 Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem

Son Dakika Haberleri
19:21 Kılıçdaroğlu'na Karamollaoğlu'ndan övgü dolu sözler: Tam bir babayiğit
19:09 Meteoroloji 'i 9 şehir için sarı kodlu uyarı verdi
19:04 Çılgına dönen Mesut Özil arkadaşlarına patladı
18:44 İzmir'deki operasyonda kesik insan başları ele geçirildi
18:21 Restoranda dehşet saçan şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı: Silahın patlayacağını bilmiyordum
18:20 Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar
18:19 Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor
18:12 Zirvedeki isim değişti! Şampiyonluk oranları güncellendi
17:49 Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu kanseri yendi
17:26 Trabzonspor'da Nwakaeme, sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacak
Kılıçdaroğlu'na Karamollaoğlu'ndan övgü dolu sözler: Tam bir babayiğit Kılıçdaroğlu'na Karamollaoğlu'ndan övgü dolu sözler: Tam bir babayiğit         
19:21
Meteoroloji 'i 9 şehir için sarı kodlu uyarı verdi Meteoroloji 'i 9 şehir için sarı kodlu uyarı verdi         
19:09
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar         
18:21
İBB ve Esenler Belediyesi zabıta ekiplerinin meydan kavgasına çevik kuvvetten müdahale İBB ve Esenler Belediyesi zabıta ekiplerinin meydan kavgasına çevik kuvvetten müdahale         
18:13
Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma         
15:00
CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü         
14:33
Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor         
14:17
Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim         
14:15
CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi         
13:00
Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı         
11:27
Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!         
10:26
Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz         
10:25
At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar         
10:02
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak         
10:01
"Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü!         
10:00
Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 19:29:49. #1.12#
SON DAKİKA: Hong Kong'da satılan daire, Asya'da metrekaresine en çok ödenen rezidans oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement