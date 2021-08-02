Hong Kong'da seçim yasasına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan pop şarkıcısı kefaletle serbest bırakıldı - Son Dakika

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde şarkıcı ve demokrasi yanlısı aktivist Anthony Wong, üç yıl önce mitingde şarkı söyleyerek seçim yasasını çiğnediği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı.

Hong Kong basınındaki habere göre, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonundan yapılan açıklamada, Wong'un 2018'de düzenlenen seçim mitinginde iki şarkı söylediği ve katılımcıları ara seçimde demokrasi yanlısı aday Au Nok-hin'e oy vermeye çağırdığı belirtildi.

Açıklamada, seçim etkinliğinde katılımcılara yiyecek, içecek sunulması ve şarkı söylenmesinin, seçim yönetmeliğine aykırı "uygunsuz bir davranış ve ciddi bir suç" olduğu ifade edildi.

Seçim yasasını çiğnediği gerekçesiyle gözaltına alınan Wong, kefaletle serbest bırakıldı.

Çin, Hong Kong'daki seçim sisteminde değişiklikleri onaylamıştı

Çin Halk Kongresi Daimi Komitesi, 30 Mart'ta Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde seçim sistemini revize eden yasal değişiklikleri onaylamıştı.

Hong Kong'un anayasası niteliğindeki Temel Yasa'nın 1. ve 2. ek maddelerinde yapılan değişiklikler, Daimi Komitenin 167 üyesinin katıldığı oturumda oy birliğiyle kabul edilmişti.

Yasama Konseyindeki değişiklikler

Değişiklerle Hong Kong'un yerel yasama organı niteliğindeki Yasama Konseyinde doğrudan seçimle belirlenen sandalye sayısı azaltılmış ve Konseydeki sandalye sayısı 70'ten 90'a çıkarılmıştı. Doğrudan seçimle belirlenen sandalye sayısı ise 35'ten 20'ye düşürülmüştü.

Hong Kong Baş Yöneticisini seçmekle görevli Seçim Komitesinin üye sayısı 1200'den 1500'e çıkarılmış, bu komitenin yasama Konseyinin 40 üyesini de belirlemesine karar verilmişti.

Konseyin kalan 30 üyesinin ise iş ve meslek odaları ile sektör temsilcileri tarafından seçilmesi kararlaştırılmıştı.

Hong Kong'un statüsü

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesi" ile uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a 2047'ye kadar basın, ifade, toplanma, inanç ve serbest akademik çalışma gibi özgürlükleri ile bağımsız idari ve hukuki yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Hong Kong, Çin'e bağlı olmasına rağmen kendine ait para birimi, dil, hukuk sistemi ve kimlik kullanıyor. Özerk yapılı bölgenin sadece savunma ve dış politika gibi konularda Pekin'e bağlı olduğu bu yönetim modeli, "bir ülke, iki sistem" olarak adlandırılıyor.

Pekin yönetiminin son yıllarda Ulusal Güvenlik Yasası gibi yasal değişikliklerle bölgenin özerk yönetim yapısını aşındırdığı eleştirileri yapılıyor.