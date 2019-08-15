Son Dakika Haberleri: Hong Kong'da "Şemsiye Devrimi" protestolarının lideri kefaletle serbest bırakıldı
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Hong Kong'da "Şemsiye Devrimi" protestolarının lideri kefaletle serbest bırakıldı

39 dakika önce

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2014 yılında düzenlenen "Occupy Central" adlı kitlesel protestoların liderlerinden Benny Tai kefaletle serbest bırakıldı.

Hong Kong'da
HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2014 yılında düzenlenen "Occupy Central" adlı kitlesel protestoların liderlerinden Benny Tai kefaletle serbest bırakıldı.
Hong Kong'da "Şemsiye Devrimi" olarak da adlandırılan protestoları organize ettikleri gerekçesiyle "kamu zararına neden olan davranış" suçundan hüküm giyen 9 aktivistten Benny Tai, 12 bin 755 dolar (yaklaşık 71 bin 600 TL) karşılığında kefaletle serbest kaldı.
Nisan ayından bu yana cezaevinde bulunan Tai, 16 ay hapse mahkum edilmişti.
54 yaşındaki hukuk profesörü Benny Tai'nin bölgeden ayrılması ise yasaklandı.
Şemsiye Devrimi
Çin, Ağustos 2014'te Hong Kong halkının 2017'de yapılması planlanan seçimde kendi liderlerini seçebileceğini ancak adayların geniş temsilli bir komite tarafından belirleneceğini açıklamıştı. Bunun üzerine bağımsızlık yanlıları Hong Kong'da gösteriler düzenlemişti.
"Occupy Central" sloganıyla başlayan olaylar, göstericilerin polisin kullandığı göz yaşartıcı gaza karşı kendilerini korumak için şemsiye açması nedeniyle uluslararası kamuoyunda "Şemsiye Devrimi" olarak adlandırılmıştı.
Çin'den bağımsızlık isteyenler, kademeli seçim sisteminin yerine bölgede evrensel standartlarda seçimlerin yapılmasını savunuyor.
Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.
Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:47 Kaynak: AA
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